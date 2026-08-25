Il mercato entra nella sua parte più frenetica e le grandi di Serie A continuano a cercare occasioni per completare le rispettive rose. Il Milan avrebbe messo gli occhi su Jack Grealish, possibile affare da 15-20 milioni, mentre il Napoli valuta Amine Gouiri e deve fare i conti con una concorrenza crescente per Noa Lang. La Juventus, invece, potrebbe concentrare gli ultimi sforzi su ben tre rinforzi: un centrocampista, un centravanti e un terzino sinistro.

Milan, Grealish può diventare un’occasione: il City ascolta

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni relative a un possibile interesse del Milan per Jack Grealish.

Il fantasista inglese, classe 1995, sembrava destinato a tornare all’Everton dopo l’esperienza in prestito della scorsa stagione, ma David Moyes non sarebbe rimasto completamente convinto dal rendimento dell'ex Aston Villa. Grealish ha quindi fatto ritorno al Manchester City, ma nemmeno li il giocatore sembrerebbe rientrare nei piani del nuovo progetto tecnico.

Una situazione che potrebbe favorire il Milan. Il contratto dell'inglese scadrà nel 2027 e il club rossonero potrebbe provare ad approfittare della situazione, impostando una trattativa nell'ordine dei 15-20 milioni di euro. Per Ruben Amorim, Grealish rappresenterebbe un elemento di enorme esperienza, capace di giocare largo o tra le linee e garantire qualità nell'ultimo passaggio.

Molto dipenderà però dalla disponibilità del Manchester City a ridimensionare le proprie richieste e dalla volontà del calciatore di intraprendere una nuova esperienza in Serie A.

Napoli, Gouiri alternativa per l’attacco. Lang piace anche al Bologna

Il Napoli continua parallelamente a valutare diverse opzioni per completare il reparto offensivo. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbe Amine Gouiri, attaccante algerino del Marsiglia, classe 2000, che può ricoprire più ruoli nel fronte offensivo. Il suo profilo piacerebbe anche al Tottenham e la valutazione sarebbe nell'ordine dei 25 milioni di euro: una cifra importante ma ancora compatibile con un'operazione che il Napoli potrebbe costruire nelle ultime ore.

Resta poi da definire il futuro di Noa Lang. L'olandese è in uscita dal Napoli e, dopo l'interesse dell'Atalanta, sarebbe finito anche nei radar del Bologna. Il club emiliano potrebbe infatti avere le risorse necessarie per tentare l'affondo qualora riuscisse a cedere Jonathan Rowe, magari proprio all'Atalanta di Cristiano Giuntoli. Si potrebbe quindi creare un vero e proprio effetto domino tra i tre club.

Intanto la Juventus prepara un finale di mercato particolarmente intenso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su YouTube, i bianconeri starebbero accelerando contemporaneamente su tre fronti: il centrocampista, con Franck Kessié sempre in cima alla lista, il centravanti di peso richiesto da Luciano Spalletti e il terzino sinistro necessario per completare la rosa. La sensazione è dunque che la Continassa possa chiudere gli ultimi giorni della sessione con ben tre nuovi acquisti.