Il mercato continua a intrecciarsi con le valutazioni tecniche dei club, tra trattative ancora aperte e giocatori chiamati a convincere i rispettivi allenatori. In casa Juventus i riflettori sono puntati su Arkadiusz Milik, che potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Luciano Spalletti se riuscirà a dare garanzie sul piano fisico. Intanto l'Ajax pensa al ritorno di Noa Lang, mentre la Roma prova ad accelerare per Malick Fofana dopo aver individuato nel talento del Lione una valida alternativa ad Antonio Nusa.

Juventus, Milik si gioca una nuova occasione con Spalletti

Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Albanese, Arkadiusz Milik sta sostenendo una serie di test fisici che potrebbero risultare decisivi per il suo futuro in bianconero. L'attaccante polacco, condizionato negli ultimi anni da numerosi problemi fisici, è chiamato a dimostrare di poter ritrovare continuità e condizione atletica. Se riuscirà finalmente a restare in forma e a garantire una presenza costante, Luciano Spalletti potrebbe decidere di puntare nuovamente su di lui nel corso della stagione. Le prossime amichevoli e gli impegni ufficiali saranno quindi fondamentali per valutare la sua affidabilità e capire se la Juventus potrà fare affidamento su un centravanti che, quando è stato bene, ha sempre dimostrato di poter offrire qualità, esperienza e soluzioni differenti nel reparto offensivo.

Ajax su Noa Lang, la Roma prova il colpo Fofana

Nel frattempo, secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, l'Ajax starebbe valutando il ritorno di Noa Lang, cresciuto proprio nel settore giovanile del club di Amsterdam e dato in uscita dal Napoli. L'eventuale partenza di Mika Godts, seguito dal Paris Saint-Germain, potrebbe infatti aprire lo spazio necessario per il rientro dell'esterno offensivo. Il direttore sportivo Jordi Cruijff vedrebbe con favore l'operazione e starebbe studiando una proposta da circa 25 milioni di euro più bonus, con la possibilità di impostare l'affare sia a titolo definitivo sia attraverso un prestito con opzione d'acquisto.

Sul fronte Roma, invece, secondo quanto riportato su X dall'insider Damiano Coccia, il club giallorosso avrebbe già presentato una prima offerta da 25 milioni di euro al Lione per Malick Fofana.

La proposta sarebbe stata però respinta, con il club francese che continua a valutare il talento belga classe 2005 almeno 40 milioni di euro. Fofana rappresenterebbe il principale piano B della dirigenza capitolina rispetto ad Antonio Nusa del Lipsia, profilo ritenuto ancora più difficile da raggiungere a causa dell'elevatissima valutazione fissata dal club tedesco. La Roma continuerà quindi a lavorare per trovare la soluzione più sostenibile e regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo esterno offensivo di prospettiva.