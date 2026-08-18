Il nuovo campo sportivo che sorgerà a Montecchio, a Castiglion Fiorentino, sarà intitolato a Corrado Viciani, "indimenticato allenatore castiglionese che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio italiano", in particolare grazie alla sua esperienza alla Ternana.

A dare l'annuncio è stato il sindaco Mario Agnelli attraverso i propri canali social. Il nuovo impianto prenderà il posto del campo sportivo della Spiaggina.

Il legame con la Ternana e il "gioco corto"

Il nome di Corrado Viciani è legato soprattutto alla Ternana, con cui ha raggiunto i risultati più importanti della sua carriera, riuscendo a portare per la prima volta il club umbro in Serie A.

Viciani è ricordato anche per aver ideato il "gioco corto", un'idea tattica che già negli anni '70 lo aveva portato a proporre un sistema basato sul possesso del pallone, su una fitta rete di passaggi e sul movimento continuo dei giocatori.

Il suo curriculum da allenatore è stato lungo e prestigioso, ma proprio l'esperienza alla Ternana ha rappresentato il momento più significativo della sua carriera.

Il ricordo a Castiglion Fiorentino

Quella del nuovo campo sportivo non sarà la prima iniziativa dedicata a Viciani nella sua città. Già nel 2021 gli era stata intitolata la gradinata dello stadio "Emanuele Faralli".

Alla sua memoria è inoltre dedicato il premio Corrado Viciani, assegnato ogni anno agli allenatori di calcio italiani nell'ambito del Gran Galà dello Sport - Città di Castiglion Fiorentino.

Negli anni il riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a tecnici del calibro di Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri.