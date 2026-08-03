L'Inter continua a lavorare sul mercato per consegnare a Cristian Chivu un esterno capace di dare qualità, velocità e imprevedibilità. Tra i profili monitorati torna d'attualità quello di Moussa Diaby, già vicino ai nerazzurri nella scorsa sessione invernale. Il francese, oggi all'Al-Ittihad, rappresenta una soluzione che il club non ha mai del tutto accantonato e che potrebbe tornare concreta nelle ultime settimane di mercato.

Diaby resta un obiettivo concreto per il mercato dell'Inter

La tournée tra Hong Kong e Perth ha confermato una delle priorità dell'Inter.

Dopo il test contro il Manchester City, Cristian Chivu ha ribadito la necessità di inserire un esterno in grado di raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. La dirigenza non ha intenzione di accelerare i tempi, consapevole che il finale della finestra estiva può offrire occasioni importanti. Proprio in quest'ottica il nome di Moussa Diaby continua a essere seguito con attenzione.

Le caratteristiche di Moussa Diaby convincono Cristian Chivu

Classe 1999 e sotto contratto con l'Al-Ittihad fino al 2029, Diaby era stato molto vicino all'Inter già lo scorso gennaio. Il suo profilo piace perché garantisce duttilità tattica: può agire sia da esterno a tutta fascia sia da ala offensiva, assicurando profondità, velocità e continui inserimenti.

Caratteristiche che rispondono perfettamente alle richieste di Chivu, intenzionato ad avere sulle corsie un giocatore capace di incidere anche nell'ultimo terzo di campo.

Dal Crotone ai grandi club: la crescita di Diaby

Prima di imporsi tra Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen e, successivamente, Al-Ittihad, Diaby ha vissuto una breve esperienza in Italia con il Crotone nella seconda parte della stagione 2017-2018. Arrivato in prestito dal PSG, collezionò appena due presenze in Serie A con la squadra guidata da Walter Zenga, pagando la difficile corsa salvezza dei calabresi. Nonostante lo scarso impiego, quel periodo contribuì alla sua crescita, permettendogli di conoscere il calcio italiano. Un bagaglio che oggi potrebbe facilitare un suo eventuale ritorno in Serie A con la maglia dell'Inter.