A pochi giorni dall'inizio del campionato, il Napoli di Massimiliano Allegri si presenta come un vero e proprio cantiere aperto. La squadra, che debutterà sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa, è ancora in fase di profonda ridefinizione, con numerosi movimenti di mercato attesi sia in entrata che in uscita.

Durante il ritiro e le quattro amichevoli pre-campionato, il tecnico Allegri ha potuto contare prevalentemente su calciatori già in rosa nella scorsa stagione o rientrati da prestiti. Finora, l'unico movimento significativo in uscita è stata la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro, un ricavato che, al momento, non è stato reinvestito per nuovi innesti.

Emergenza in difesa e obiettivi di mercato

La situazione più critica si registra nel reparto di difesa, ulteriormente indebolito dagli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci. Attualmente, Allegri ha a disposizione come difensori centrali i soli Rrahmani, Rafa Marin e il giovane Obaretin, quest'ultimo peraltro in odore di cessione. Una condizione che il tecnico, pur aziendalista, ha certamente evidenziato come un rischio eccessivo per una squadra con ambizioni di vertice.

Le trattative in corso per rinforzare il settore difensivo vedono il Napoli interessato al centrale francese Badiashile del Chelsea e al giovane esterno Favasuli. Nel caso in cui l'accordo per Badiashile non dovesse concretizzarsi, il club azzurro potrebbe riattivare i contatti con la Juventus per Federico Gatti, considerato un piano B concreto per la retroguardia.

Il nodo Lukaku e la gestione degli esuberi

La priorità per il direttore sportivo Manna è lo smaltimento degli esuberi, un numero elevato di calciatori difficili da piazzare. La strategia societaria è chiara: il Napoli non affonderà il colpo per nuovi acquisti se prima non verranno realizzate altre cessioni.

La trattativa più importante riguarda Romelu Lukaku, ormai fuori dai piani del club. L'attaccante belga è sempre più vicino al Fenerbahce, un'operazione che permetterebbe al Napoli di incassare circa dieci milioni di euro e, soprattutto, di liberarsi di un ingaggio molto pesante, pari a circa 8,5 milioni di euro. Lo stesso Lukaku, il cui contratto scade nel 2027, si sarebbe mostrato disponibile a valutare la destinazione turca, a patto di ricevere offerte convincenti sia sul piano sportivo che economico.

Anche Lang è sul piede di partenza, seguito con interesse dall’Ajax, e la sua eventuale cessione aprirebbe le porte all'arrivo dell'attaccante argentino Zeballos, per il quale i contatti sono attualmente fermi. Più complesse si preannunciano le situazioni di altri calciatori considerati esuberi "storici", tra cui Lindstrom, Cajuste, Ngonge, Folorunsho e Cheddira.

La corsa contro il tempo per la rosa definitiva

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha più volte sottolineato la necessità di sfoltire la rosa, dichiarando che il Napoli ha "ben 47 calciatori e ne dobbiamo piazzare almeno 25". Con il tempo che stringe a venti giorni dalla chiusura del mercato, le prossime settimane saranno decisive per definire la composizione finale della squadra. L'obiettivo è fornire a Massimiliano Allegri una rosa equilibrata e competitiva per affrontare al meglio l'inizio della nuova stagione.