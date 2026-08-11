Il mercato di Napoli e Milan potrebbe vivere una nuova accelerazione, con due situazioni molto differenti ma ugualmente importanti. Gli azzurri avrebbero incassato il rifiuto della Juventus per Federico Gatti e sarebbero tornati a valutare Badiashile del Chelsea, mentre Ruben Amorim avrebbe chiesto al club rossonero altri cinque rinforzi da inserire nell'undici titolare.

Napoli, richiesta per Gatti respinta: Badiashile torna nel mirino

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, il Napoli negli scorsi giorni avrebbe presentato alla Juventus una richiesta per Federico Gatti.

La proposta del club partenopeo sarebbe stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto da esercitare nella stagione successiva. Un'ipotesi che, tuttavia, non avrebbe trovato il consenso della società bianconera, intenzionata a non privarsi del difensore con una formula di questo tipo. Il rifiuto della Juventus avrebbe quindi spinto il Napoli a cambiare obiettivo e a tornare su un profilo già monitorato in precedenza: Benoit Badiashile. Il centrale francese del Chelsea rappresenterebbe infatti una soluzione maggiormente percorribile proprio per la disponibilità del club londinese a valutare una sua partenza temporanea. La formula del prestito potrebbe dunque favorire il trasferimento del giocatore alla corte azzurra, consentendo al Napoli di rinforzare il reparto senza dover sostenere immediatamente un investimento definitivo.

Milan, Amorim vuole altri cinque titolari: rivoluzione in vista

Il Milan, invece, sarebbe ancora un vero e proprio cantiere aperto. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira ai microfoni del proprio canale YouTube, il nuovo tecnico Ruben Amorim avrebbe chiesto alla società lombarda altri cinque innesti. Una richiesta particolarmente importante, soprattutto considerando che il club rossonero avrebbe già investito circa 100 milioni di euro per portare a Milano Gonçalo Ramos e Mario Gila. Il problema principale, però, non sarebbe soltanto rappresentato dal numero degli acquisti. Stando a quanto spiegato da Schira, infatti, Amorim vorrebbe che tutti e cinque i nuovi arrivati fossero elementi destinati a ricoprire un ruolo da titolare. La richiesta dell'allenatore portoghese comporterebbe quindi una vera e propria rivoluzione della rosa a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione calcistica.