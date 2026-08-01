La città di Napoli si è tinta d’azzurro per celebrare con grande partecipazione i cento anni della Società Sportiva Calcio Napoli, un evento che ha coinvolto decine di migliaia di tifosi e cittadini in una festa memorabile. Le celebrazioni per il centenario del club, tra storia, spettacolo e numerosi messaggi di auguri, hanno preso il via in Piazza Carità. Questo luogo simbolico, nell’agosto del 1926, fu teatro della firma del documento che sanciva la nascita dell’allora Associazione Calcio Napoli, nata dalla trasformazione dell’Internaples, club fondato nel 1922.

La serata è stata caratterizzata da un clima di profondo entusiasmo e sentita partecipazione, impreziosita dalla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jacqueline e dal figlio Eduardo, attuale vice presidente della società. Presenti anche Diego Jr e Jana, figli della leggenda Diego Maradona, a testimonianza del legame indissolubile tra la famiglia e la storia del club.

Le festività hanno preso il via con il taglio del nastro in Piazza Carità, per poi proseguire con la suggestiva "Processione Azzurra". Questo corteo ha sfilato lungo la storica Via Toledo, culminando in Piazza del Plebiscito. Qui, un grande spettacolo ha ripercorso i momenti salienti della gloriosa storia del club partenopeo, grazie alla partecipazione di numerosi ex calciatori che hanno vestito la maglia azzurra e ospiti illustri del mondo dello spettacolo.

Tra gli interventi attesi, figuravano quelli di Massimiliano Allegri e dei calciatori Di Lorenzo, Politano, Vergara, McTominay, Mazzocchi, Beukema e Neres, tutti convocati dal ritiro di Castel di Sangro. Grande attesa anche per la presenza di De Bruyne, un nome che ha acceso l'entusiasmo tra i presenti.

Un programma ricco tra tradizione e innovazione

La manifestazione, concepita per essere interamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, ha visto la città animarsi fin dalle prime ore del pomeriggio. Alle 19.26, un orario carico di significato che richiama l’anno di fondazione del club, il taglio del nastro è stato accompagnato dai solenni rintocchi delle campane di cento chiese cittadine e da una scenografica "fumata azzurra", che ha dato il via ufficiale ai festeggiamenti.

Il corteo, un vero e proprio fiume di passione, ha attraversato le principali vie del centro storico, con il pubblico calorosamente invitato a indossare la maglia azzurra per contribuire a creare una scenografia unica e indimenticabile. Un ulteriore punto di incontro è stato il "Pizza village" del Centenario, allestito in Piazza Municipio. Qui, sono stati offerti gratuitamente tranci di pizza margherita e bevande, con un’attenzione particolare alle persone in condizioni di fragilità, grazie alla preziosa collaborazione con il Banco Alimentare Campania.

La cerimonia ufficiale in Piazza del Plebiscito ha rappresentato un momento di grande emozione, con la partecipazione di importanti istituzioni, delle leggende che hanno fatto la storia del Napoli e di numerosi ospiti.

Insieme, hanno ripercorso un secolo di storia attraverso un mix coinvolgente di musica, immagini evocative, testimonianze dirette e performance artistiche, arricchite da contenuti multimediali. Dalle 22.30, la città si è accesa con la "Notte Azzurra", che ha illuminato i principali monumenti cittadini. Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo si sono tinti di blu, accompagnati da uno spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo, il tutto scandito da una colonna sonora originale e suggestiva.

Il gran finale: un omaggio sul mare e i messaggi di affetto

Il momento più atteso e culminante della serata si è svolto intorno alla mezzanotte.

Il maestoso Castel dell’Ovo si è trasformato in un magnifico palcoscenico sul mare, offrendo uno spettacolo mozzafiato. Musica, giochi di luce, proiezioni suggestive e spettacolari fuochi d’artificio hanno suggellato un secolo di storia, di successi e di ardente passione calcistica. A coronamento di questa giornata storica, numerosi messaggi di auguri sono giunti attraverso i canali social, sia da parte di ex calciatori che hanno avuto l'onore di vestire la gloriosa maglia azzurra, sia da figure istituzionali. Tra questi, spicca il messaggio del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha voluto sottolineare: “Un secolo di storia e di storie (…) incancellabili come Diego Armando Maradona…”, evidenziando l'impronta indelebile lasciata dal Pibe de Oro.

La festa si è infine conclusa con un vibrante dj set in Piazza del Plebiscito, lasciando nei cuori dei tifosi e nell'intera città il ricordo indelebile di una notte straordinaria. Un evento che ha celebrato con orgoglio e profonda identità partenopea i cento anni di un club che è molto più di una squadra: è un simbolo di Napoli.