Il mercato dei portieri potrebbe regalare un nuovo duello tutto italiano, con Napoli e Juventus pronte a confrontarsi per un estremo difensore già conosciuto in Serie A. Juan Musso sarebbe stato infatti proposto a entrambe le società, con i partenopei che lo avevano già valutato e i bianconeri che continuano invece a cercare il titolare del futuro. Sul fronte Milan, intanto, sarebbero tornati d'attualità i contatti per Can Uzun, talento turco dell'Eintracht Francoforte che avrebbe però una valutazione molto elevata.

Napoli e Juventus, offerto Musso: sfida per la porta

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Nicolò Schira su X, potrebbe presto accendersi una sfida fra Napoli e Juventus per Juan Musso. Alcuni intermediari avrebbero infatti proposto negli scorsi giorni il portiere argentino ad entrambe le società. Il classe 1994, attualmente secondo portiere dell'Atletico Madrid, non rappresenterebbe una novità assoluta per il Napoli, che già in passato avrebbe valutato il suo profilo.

A disposizione di Massimiliano Allegri, Musso potrebbe giocarsi il posto da titolare con Alex Meret, garantendo esperienza e conoscenza del campionato italiano. Molto diversa sarebbe invece la situazione alla Juventus, dove l'argentino rappresenterebbe una nuova pista nella lunga ricerca del numero uno a cui affidare i pali bianconeri.

La dirigenza avrebbe infatti valutato diversi profili nelle ultime settimane, senza ancora arrivare a una scelta definitiva. L'eventuale proposta degli intermediari potrebbe quindi aprire una nuova strada, trasformando Musso in un nome da seguire con attenzione per entrambe le big.

Milan, contatti per Uzun: ma l'Eintracht chiede 50 milioni

Nel frattempo, il Milan avrebbe riacceso una pista già emersa nelle prime fasi del mercato. Secondo quanto riportato su X dall'insider Damiano Coccia, ci sarebbero stati infatti contatti tra l'entourage di Can Uzun e la società rossonera. Il trequartista turco, classe 2005, era già stato accostato al Milan e potrebbe dunque tornare concretamente nei radar della dirigenza.

La strada per arrivare al fantasista dell'Eintracht Francoforte, però, sarebbe tutt'altro che semplice. Il club tedesco è legato al giocatore da un contratto valido per altri tre anni e, soprattutto, attribuirebbe al suo cartellino una valutazione vicina ai 50 milioni di euro. Una richiesta importante che il Milan dovrebbe ponderare con estrema attenzione, considerando gli investimenti già effettuati durante la sessione. I rossoneri avrebbero infatti già destinato circa 100 milioni di euro agli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio.