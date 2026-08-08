Il mercato degli attaccanti continua a muovere le grandi di Serie A. Romelu Lukaku sarebbe al centro di un intreccio internazionale con Atalanta, Fenerbahce e Monaco interessate al centravanti belga, mentre la Juventus osserva la situazione senza poter ancora affondare il colpo. Anche la Roma è alla ricerca di un rinforzo offensivo e nelle ultime ore sarebbe stato proposto Sebastiano Esposito, talento del Cagliari valutato circa 20 milioni di euro e seguito anche da Napoli e Atalanta.

Lukaku, non solo Atlanta: Fenerbahce e Monaco alla finestra

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Luca Cerchione su X, non ci sarebbe soltanto l'Atlanta sulle tracce di Romelu Lukaku.

L'entourage del centravanti belga sarebbe infatti in trattativa con il club statunitense, ma sul giocatore avrebbero manifestato interesse anche Fenerbahce e Monaco.

Proprio la società turca starebbe facendo passi avanti nelle ultime ore e, secondo quanto riportato da Cerchione, non sarebbero da escludere contatti diretti tra i due club. Una pista che potrebbe quindi diventare particolarmente concreta e che rischia di cambiare gli scenari per il futuro dell'attaccante.

Alla finestra ci sarebbe anche la Juventus, che osserverebbe con interesse l'evoluzione della situazione. I bianconeri, però, al momento non sarebbero ancora nelle condizioni di affondare il colpo. L'eventuale uscita di Lukaku potrebbe comunque diventare uno snodo importante anche per il mercato delle altre pretendenti.

Roma, offerto Esposito: Napoli e Atalanta osservano

In casa Roma continua invece la ricerca di un attaccante esterno. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Alessio Manieri, alla società capitolina sarebbe stato proposto il nome di Sebastiano Esposito, talento classe 2002 attualmente al Cagliari e protagonista di una situazione sempre più distante dal club sardo.

Il giocatore sarebbe infatti destinato a lasciare la Sardegna durante questa sessione di mercato, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe essere presa in considerazione dalla Roma qualora il profilo venisse ritenuto adatto alle esigenze della squadra.

Sul talento partenopeo, però, non ci sarebbero soltanto i giallorossi.

Anche il Napoli avrebbe posato gli occhi su Esposito, mentre sullo sfondo resterebbe l'interesse dell'Atalanta. La corsa al classe 2002 potrebbe quindi accendersi nelle prossime settimane, con la Roma chiamata a decidere se trasformare il semplice sondaggio in una vera offensiva.