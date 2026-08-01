Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato il ritiro del controverso piano che avrebbe aperto la gestione commerciale dei Mondiali e di altri eventi calcistici internazionali a capitali privati. La decisione giunge a seguito di un'ondata di forti critiche e proteste sollevate da numerose federazioni calcistiche globali, le quali avevano percepito nella proposta un significativo rischio di divisione e una potenziale perdita di controllo sulle principali competizioni.

Il progetto, svelato solo pochi giorni prima, prevedeva la creazione di una nuova entità, la FIFA Forward Enterprise (FFE).

Questa società sarebbe stata incaricata di gestire tutte le attività commerciali della FIFA, inclusa l'organizzazione dei tornei, la vendita dei diritti televisivi e le sponsorizzazioni. L'intenzione era di consentire a investitori privati di acquisire fino al 20% della FFE, con l'obiettivo di raccogliere circa 4,2 miliardi di dollari. Tra i potenziali investitori era stato identificato il fondo Thrive Eternal, guidato da Joshua Kushner.

La reazione globale e il passo indietro di Infantino

La proposta ha immediatamente scatenato una ferma opposizione. In particolare, la UEFA, che rappresenta 55 federazioni europee, aveva apertamente minacciato il boicottaggio delle competizioni FIFA. Anche la CONCACAF (federazioni di Nord, Centro America e Caraibi) e la Confederazione asiatica (AFC) hanno respinto con decisione il piano, evidenziando una palese mancanza di trasparenza e di un ampio consenso.

"Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è apparso chiaro che il progetto creava divisioni che non sono più nell’interesse dell’obiettivo iniziale", ha dichiarato Infantino, confermando che "la proposta non verrà quindi adottata". Lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente dell’AFC, ha espresso il suo favore per il ritiro, chiedendo maggiore "trasparenza" per future iniziative.

Mentre le federazioni africane e oceaniche avevano mantenuto una posizione più cauta, invitando a una valutazione approfondita del progetto, la CONMEBOL sudamericana aveva richiesto chiarimenti. La Federcalcio messicana ha, dal canto suo, enfatizzato l'importanza dell'unità tra le confederazioni.

Lise Klaveness, presidente della Federazione norvegese, ha etichettato la proposta come "una forma di ricatto", sostenendo con fermezza che la FIFA "non ha bisogno di questi soldi".

Implicazioni future e la leadership di Infantino

Il piano prevedeva un incentivo economico significativo: ciascuna delle 211 federazioni affiliate avrebbe ricevuto un pagamento una tantum di 20 milioni di dollari, con un incremento dei finanziamenti per il periodo 2027-2030, passando da 8 a 20 milioni. Tuttavia, la tempistica stretta imposta e le forti resistenze incontrate hanno reso inevitabile il ritiro della proposta. Le dimissioni del consigliere senior Carlos Cordeiro e le crescenti critiche interne hanno ulteriormente indebolito la posizione di Infantino.

La sua rielezione alla presidenza FIFA, prevista per marzo 2027, appare ora meno certa, dopo un passo falso che potrebbe costargli caro. Tra i possibili sfidanti per la guida della FIFA, si fa il nome dello sceicco Salman, membro della famiglia reale del Bahrein.

Ulteriori analisi avevano suggerito che l'apertura ai capitali privati avrebbe potuto seriamente alterare l'equilibrio finanziario e sportivo del calcio mondiale, con potenziali ripercussioni anche su competizioni prestigiose per club, come la Champions League. La mancanza di consultazione preventiva è stata uno dei punti più aspramente contestati, portando anche ad altre dimissioni all'interno della dirigenza FIFA. La scadenza per la presentazione delle candidature alla presidenza è fissata per il 18 novembre, e in questo contesto, la leadership di Infantino appare indubbiamente più fragile.