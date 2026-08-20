Il Bologna Fc 1909 ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Riccardo Orsolini, che si lega al club rossoblù fino al 30 giugno 2031. L'accordo prolunga significativamente la permanenza dell'attaccante marchigiano sotto le Due Torri, consolidando un rapporto che dura ormai da diversi anni e proiettandolo verso un futuro da protagonista indiscusso della formazione emiliana.

L'annuncio è giunto direttamente dalla società con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, confermando le aspettative e la fiducia riposta nel giocatore. Il comunicato del club ha sottolineato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031".

Orsolini, che ha ventinove anni, è arrivato a Bologna nel gennaio del 2018 e da allora ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano all'interno della squadra.

La carriera di Orsolini in rossoblù: numeri e impatto

In questi otto anni e mezzo trascorsi con la maglia del Bologna, Riccardo Orsolini ha collezionato un impressionante totale di 309 presenze. Il suo contributo offensivo è stato costante e significativo, con ben 87 gol realizzati e 33 assist forniti ai compagni di squadra. Queste statistiche evidenziano non solo la sua prolificità sotto porta, ma anche la sua capacità di incidere sul gioco e di creare opportunità per la squadra.

Il suo rendimento costante e la sua esperienza lo hanno reso uno dei punti di riferimento fondamentali per la rosa e per l'affezionata tifoseria rossoblù.

Il rinnovo del contratto rappresenta, dunque, un chiaro segnale di continuità e di fiducia da parte della società, che intende puntare su Orsolini come pilastro per le prossime stagioni. Non è da escludere, inoltre, che l'attaccante possa essere insignito della fascia di capitano, un riconoscimento che ne confermerebbe ulteriormente la centralità e la leadership all'interno del progetto tecnico del club.

Il futuro di Orsolini: leadership e nuovi traguardi

Il prolungamento del legame contrattuale fino al 2031 rafforza ulteriormente la posizione di Orsolini come uno dei giocatori più longevi e rappresentativi nella storia recente del Bologna. La sua provata leadership, unita alla vasta esperienza accumulata in campo, si prospetta come un fattore determinante per il successo della squadra nelle stagioni a venire.

La sua presenza sarà cruciale sia in termini di prestazioni individuali che come guida per i compagni più giovani, contribuendo alla crescita e alla coesione del gruppo.

Il futuro di Riccardo Orsolini in maglia rossoblù si presenta quindi solido e ricco di aspettative. Con questo nuovo accordo, l'attaccante si prepara a perseguire nuovi importanti traguardi personali e di squadra, confermando il suo status di protagonista indiscusso e di elemento chiave nella strategia sportiva della formazione emiliana.