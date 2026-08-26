Gli ultimi giorni di mercato possono ancora cambiare il destino di diversi giocatori. La Juventus continua a cercare una sistemazione per Daniele Rugani, che potrebbe diventare un'occasione per il Parma, mentre proprio il club emiliano prova a inserirsi anche nella corsa a Exequiel Zeballos, seguito da tempo dal Napoli. L'Inter, invece, sembra aver perso le speranze di monetizzare la cessione di Luis Henrique e si prepara a convivere con la permanenza del brasiliano.

Juventus, Rugani può essere l'esperienza cercata dal Parma

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Alfredo Pedullà, Daniele Rugani resta uno dei giocatori in uscita dalla Juventus e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il Parma.

La società emiliana è infatti alla ricerca di un difensore centrale esperto dopo la partenza di Alessandro Circati, trasferitosi al Benfica con un'operazione da circa 18 milioni di euro che ha garantito un'importante entrata alle casse del club.

Rugani, reduce da diverse esperienze in Serie A e con una lunga militanza juventina alle spalle, potrebbe quindi diventare un'opportunità concreta negli ultimi giorni di mercato. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe agli emiliani di rinviare l'investimento definitivo alla prossima estate e alla Juventus di liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi. Per il giocatore, invece, sarebbe un'occasione per tornare a essere protagonista con continuità.

Parma, assalto a Zeballos: Napoli costretto a guardarsi le spalle

Il Parma non si fermerebbe però a Rugani. Il club avrebbe infatti messo nel mirino anche Exequiel Zeballos, talento argentino del Boca Juniors che il Napoli segue da tempo. Gli azzurri avrebbero individuato nell'esterno offensivo classe 2002 un profilo ideale per completare il proprio reparto, ma prima di affondare il colpo dovrebbero necessariamente sfoltire la rosa, con Noa Lang e Lorenzo Lucca tra i giocatori destinati a lasciare il club.

Proprio questa situazione potrebbe permettere al Parma di inserirsi. Gli emiliani sarebbero pronti a presentare al Boca Juniors un'offerta vicina ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe essere sufficiente per convincere il club argentino a prendere in considerazione la cessione.

Zeballos rappresenterebbe un investimento importante ma coerente con una strategia orientata alla valorizzazione di giocatori giovani e di talento.

Inter, per Luis Henrique non sarebbero arrivate richieste

Infine l'Inter sembra sempre più vicina a dover rinunciare all'idea di incassare dalla partenza di Luis Henrique. Il brasiliano, arrivato dal Marsiglia appena un anno fa, non avrebbe convinto pienamente la dirigenza e sarebbe stato messo sul mercato, ma gli interessamenti concreti sarebbero praticamente mancati. Soltanto la Roma ha effettuato un sondaggio, senza però trasformarlo in una trattativa vera e propria. Di conseguenza, Marotta e soci avrebbero ormai accantonato la possibilità di monetizzare immediatamente la cessione e Luis Henrique dovrebbe restare alla Pinetina anche nella prossima stagione.