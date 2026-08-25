Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube dedicando un video esclusivamente al calciomercato: "Della Juventus si dice che manca un attaccante che riempia l'area di rigore, tanto è vero che si è tornato a parlare di Sorloth, di Zirzkee, che però non è una prima punta e di Mateta, che però è un tema che si risolverà verso la fine del mercato. Io però mi chiedo, se alla Juve serve un attaccante che sappia fare gol, perché non prendere in considerazione Mauro Icardi? Per me l'argentino è un bomber che stanno trascurando e che alla Continassa servirebbe.

Peraltro parliamo di un calciatore con il quale hanno già avuto dei contatti a gennaio, in una video conferenza prima della gara col Parma smentita poi da Chiellini senza una logica. Inoltre si tratta di un classe '93, pronto, che in Serie A segnerebbe almeno 15 gol e che soprattutto arriverebbe da svincolato. Icardi inoltre sta aspettando l'Italia e i movimenti di alcune big come la Fiorentina o la Roma".

Pedullà: 'La Fiorentina non può farsi portare a spasso nella vicenda Kean'

Sulla questione Kean-Fiorentina poi Pedullà ha detto: "Va fatto un chiarimento sulla vicenda di Moise Kean: l'offerta che il Como ha messo sul piatto per l'attaccante della Fiorentina è di 33 milioni di euro e 7 di bonus o 35 di base più 5 di bonus, per arrivare in entrambi i casi a 40 complessivi.

Nelle scorse ore non ci sono stati dei contatti diretti fra le due società e siamo all'interno di una specie di telenovela che immaginavo non si dovesse portare fino agli ultimi giorni di mercato. Non lo dico in nome di Grosso ma perché la Fiorentina non si può lasciare portare a spasso da un agente. Ritengo la gestione del caso Kean da parte della Fiorentina abbastanza opinabile".

Lazio e Milan, Pedullà fa il punto

Su Lazio e Milan infine Pedullà ha detto: "Il club biancoceleste ha praticamente chiuso per Pinamonti ma confermo che Harder è stato proposto ai biancocelesti. Ci sono però delle perplessità e non tanto per l'operazione con il centravanti in uscita dal Sassuolo, ma perché a Formello non hanno ancora trovato una soluzione per Raktov. ;Leao? Per venderlo a 60 milioni di euro servirebbe un miracolo targato Mendes e se ci riesce, dovrebbero fare una statua al procuratore portoghese fuori Milanello.