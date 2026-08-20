Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato completamente al calciomercato: "Occhio ai movimenti relativi ai portieri, specie in casa Napoli: Musso sta bene all'Atletico Madrid e la squadra spagnola lo apprezza, perché sa che quando ha bisogno di lui, l'argentino risponde sempre presente. Detto questo posso dire una cosa, che Musso metterebbe in bilico questo idillio soltanto per andare a Napoli. Sta facendo pressioni per tornare in Italia ma l'uscita di Milinkovic-Savic, che è costato tanto ed è stata una richiesta precisa di Antonio Conte, deve arrivare prima di poter fare qualsiasi ragionamento.

Non vedo grandi margini per fare eventuali scambi e quindi Manna deve provare a piazzare il calciatore nello stretto giro dei prossimi giorni".

Juventus e Lazio, Pedullà rivela l'intreccio per la porta

Pedullà ha poi rivelato di un possibile intreccio fra Juventus e Lazio: "Ci sono dei movimenti per la porta anche in casa Juventus e Lazio: Perin sta riflettendo sul Palermo mentre per Di Gregorio posso dire che ci sono stati dei contatti coi biancocelesti. La Juve a quel punto si è informata per Mandas, giovane estremo difensore già seguito in passato e che non ha dato il meglio di se quando è stato lanciato da titolare. Forse a Formello non sono proprio convinti di partire con lui fra i pali.

Sul caso Bamba Dieng-Lazio Pedullà ha riferito: "Credo che certi errori nel 2026 dovrebbero essere evitati e mi domando come abbiano fatto alla Lazio a presentarsi con un calciatore a forte rischio, facendogli fare le visite mediche ed esponendosi a una simile figura. E' una cosa insostenibile, che non può appartenere una società di calcio professionistica che dovrebbe essere organizzata, cosi come agli intermediari, che oggi come oggi contano di più dei direttori sportivi. Insomma errori pesanti che in Serie A non dovrebbero essere commessi e credo che oggi la Lazio sia allo sfascio".

Como, Pedullà: 'Pronto il rilancio per Kean, occhio a Willy Kambwala del Villareal'

Sul Como infine Pedullà ha dato diverse indiscrezioni: "Attenzione alle prossime ore per quanto riguarda i movimenti in casa Como: la società lombarda è pronta a rilanciare l'offerta da 30 milioni di euro messi sul tavolo per Moise Kean.

Secondo me si arriverà ai 40 milioni di euro, vediamo come reagirà la Fiorentina che per il centravanti ne chiede 40 più 5 di bonus. Il Como ha anche bloccato sostanzialmente l'arrivo di Samuele Ricci dal Milan e segue con attenzione Willy Kambwala, difensore del Villareal che vorrebbero prendere in prestito".