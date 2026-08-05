Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato su Youtube e iniziando dalla Juventus ha detto: "La vecchia signora è alla finestra per capire cosa può succedere fra PSG e Parma con Suzuki e confermo quello che sta circolando nelle ultime ore, ovvero la possibilità che i bianconeri prendano in "affitto" il portiere giapponese per un solo anno. Questo perché a Parigi il calciatore quasi sicuramente non partirebbe da titolare e allora piuttosto che farlo stare fermo in panchina, lo manderebbero a Torino. Onestamente però io credo che un club storico come quello bianconero non dovrebbe accettare una trattativa simile, al netto delle qualità di Suzuki che sono alte.

Perché al massimo dovrebbe essere la Juventus a mandare in giro i suoi calciatori e non viceversa".

Inter, Pedullà: 'Questo sarà il week-end dei nerazzurri'

Sull'Inter e sul Napoli Pedullà ha aggiunto: "Attenzione, perché il prossimo week end sarà quello dell'Inter. Sono contento che anche dei quotidiani rinomati abbiano confermato quello che ho detto nelle scorse ore, ovvero che la società nerazzurra ha sostanzialmente prenotato Romero. Attenzione però. che stiamo entrando in un campo minato, perché è vero che il difensore argentino piace anche all'Atletico Madrid e Barcellona, cosi come è vero che piace anche all'Arsenal, ma in quel caso potrebbe pesare la rivalità storica che c'é con il Tottenham.

Cosa vuol dire tutto questo? Che ora alla Pinetina devono passare alla fase operativa per l'acquisto di Romero, che non potrà aspettare in eterno i nerazzurri, che pur ha messo in primo piano. Lukaku? Sicuramente ha il gradimento di Allegri, che in passato lo ha anche cercato nelle squadre in cui era militato. Però bisogna conoscere anche De Laurentiis e capire che il presidente non può trattenere un calciatore che pesa a bilancio 8 milioni di euro, che è a un anno dalla scadenza e che due stagioni fa gli è costato 30 milioni di euro. Insomma, secondo me il numero 1 dei partenopei come Manna hanno 0 colpe, perché hanno soddisfatto le richieste di Conte e ora pagano dazio".

Roma, Cagliari e Lazio, Pedullà fa il punto

Su Roma, Cagliari e Lazio infine Pedullà ha detto: "Dopo aver chiuso Molina, nome che non era il primo nella lista ma sul quale D'Amico è stato rapidissimo a chiudere, ora i giallorossi si concentreranno su altro. Rivelo che nelle ultime 48 ore è stato proposto Dodò, che al contrario di quanto detto da altri, non era mai stato nei radar della società capitolina. Ma a Trigoria hanno un chiodo fisso, che è quello dell'esterno alto a sinistra: resta da valutare il nome di Nusa, cosi come quello di Fofana, ma attenzione anche a un mister X. Il Cagliari è a un passo dal chiudere l'operazione Aurelio, che è un terzino sinistro in uscita dallo Spezia e che era stato trattato anche dal Sassuolo.

Inoltre il club sardo deve risolvere anche la questione del centravanti Sebastiano Esposito. La Lazio sonda Gimenez del Milan e non lascia la pista per Ivanovic, che però piace anche ad altre squadre all'estero. Attenzione però a Romagnoli, che l'ho accostato all'Atalanta".