Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video interamente dedicato al calciomercato e iniziando dalla Juventus ha detto: "Bisogna vedere come andrà a finire la vicenda di Suzuki, che è sicuramente una bella storia per il Parma che potrebbe incassare 35 milioni di euro, ma che non ha ancora contorni definitivi. Il giapponese va a Parigi e che fa, sta in panchina o magari se ne va subito in prestito? Lo scopriremo, ma va comunque detto che di questa storia c'é una sorta di prigioniero del mercato che si chiama Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham ha un discorso avviato con la Juventus e dal suo punto di vista la questione è chiusa, perché lui alla Juventus ci andrebbe di corsa.

Deve però aspettare tutte le valutazioni che stanno facendo alla Continassa proprio sul nome del prossimo portiere"

Inter e Fiorentina, Pedullà fa il punto

Su Inter e Fiorentina poi Pedullà ha detto: "Continuo a leggere che l'Inter deve trovare l'accordo con gli agenti di Romero ma assicuro che questa è una frase superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ha senso creare un tormentone che non esiste. Quindi la mission dei nerazzurri è fare due uscite, dopo che le avrà fatte si potrà concentrare sull'operazione per l'argentino, che alla Pinetina non vorrebbero perdere, proprio perché ormai c'é una trattativa ben impostata. Mastantuono? Per la Fiorentina non sarebbe la ciliegina sulla torta ma direttamente la panna.

Dall'argentina, una fonte autorevolissima, la da per fatta e quindi bisogna solo aspettare l'ultimo scatto per vedere davvero chiusa l'operazione. Parliamo di un calciatore che può giocare dappertutto sul fronte offensivo e poco importa se dovesse arrivare in prestito".

Roma, Pedullà: 'L'alternativa a Nusa è Fofana'

Pedullà ha poi dedicato un corposo approfondimento sui movimenti della Roma per gli esterni, sia bassi che alti: "Sono stati fatti tanti nomi per la Roma ma Nusa continua a essere un profilo da tenere sotto controllo, sempre Lipsia permettendo. Dico cosi perché il club tedesco sta tergiversando, vista anche la vicenda di Diomande, ma a Trigoria non vogliono restare con il cerino in mano.

Quindi come soluzione alternativa, che poi tanto alternativa non è visto che parliamo di un grande calciatore, sta prendendo quota Fofana del Lione. Il classe 2005 piace moltissimo, anche se ci sono delle perplessità sulle condizioni della caviglia del ragazzo. D'Amico lo valuta in maniera concreto e peraltro lo stesso ds della Roma potrebbe scontrarsi guarda caso proprio con il Lipsia, che considererebbe Fofana fra i papabili qualora partisse Nusa. Va inoltre tenuta sotto controllo la pista per l'esterno basso di destra, perché con Read si ha la sensazione che il Feyenoord stia giocando al rialzo. Ecco perché sto registrando dei movimenti per Cacciamani del Torino, che eventualmente arriverebbe nella Capitale per crescere all'ombra di Wesley. Certo è che i granata chiedono tanto, circa 15 milioni di euro, quindi occhio anche al profilo di Molina, che al netto di quanto dicono dalla Spagna, è un nome spendibilissimo nella lista"