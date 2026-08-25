La Lazio ha ufficialmente concluso un'operazione di calciomercato di grande rilievo, assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Andrea Pinamonti. Il giocatore, proveniente dal Sassuolo, è pronto a vestire la prestigiosa maglia biancoceleste, diventando un elemento chiave per il reparto offensivo a disposizione di mister Gennaro Gattuso. L'accordo economico, frutto di intense e prolungate trattative, prevede un esborso iniziale di circa tre milioni di euro, ma grazie all'inserimento di specifici bonus legati a obiettivi sportivi, la cifra complessiva dell'affare potrà lievitare fino a raggiungere i quindici milioni di euro, evidenziando l'importanza dell'investimento.

L'attesa per l'arrivo di Pinamonti nella Capitale è palpabile. Il calciatore è atteso a Roma tra stasera e domani, salvo imprevisti dell'ultimo minuto che potrebbero ritardare il suo viaggio, per completare l'iter burocratico e medico. Sarà sottoposto alle consuete e rigorose visite mediche di rito, un passaggio fondamentale e imprescindibile prima della firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club presieduto da Claudio Lotito. L'obiettivo primario della società e dello staff tecnico è che il nuovo acquisto sia immediatamente a disposizione di Gattuso, con la concreta possibilità di un esordio già nella prossima sfida casalinga contro il Genoa, un appuntamento cruciale in programma allo storico Stadio Olimpico.

Le condizioni economiche dell'affare Pinamonti e il suo impatto atteso

La trattativa tra la Lazio e il Sassuolo, che ha tenuto banco per diversi giorni nel panorama del calciomercato, ha finalmente trovato la sua conclusione definitiva. La formula scelta per il trasferimento di Andrea Pinamonti è quella del prestito oneroso: la Lazio verserà tre milioni di euro nelle casse del club emiliano per assicurarsi il giocatore. A questa somma si aggiunge una clausola di riscatto, fissata a undici milioni di euro, che, se esercitata, porterà il valore totale dell'intera operazione a circa quattordici milioni di euro. Questo schema finanziario conferma la volontà della società capitolina di investire su un profilo di prospettiva e già affermato.

Pinamonti è destinato a ricoprire il ruolo di nuovo attaccante titolare nella formazione di Gattuso, un'aspettativa supportata da un'ultima stagione che lo ha visto protagonista indiscusso con il Sassuolo. Nel corso del campionato precedente, infatti, l'attaccante ha dimostrato la sua notevole prolificità e la sua capacità di finalizzazione, realizzando ben nove goal e fornendo quattro assist preziosi ai compagni, il tutto in trentasette presenze. Queste statistiche non solo sottolineano la sua abilità nell'incidere sulle partite, ma anche la sua importanza per le dinamiche offensive, elementi che la Lazio confida di ritrovare e valorizzare al massimo per le sfide della prossima stagione, puntando a rafforzare le proprie ambizioni.