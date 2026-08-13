Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha presentato la prima sfida ufficiale della stagione, valida per la Coppa Italia, che vedrà i rossoblù affrontare l’Arezzo. L’incontro è fissato per le 18.30 alla Unipol Domus. Pisacane ha enfatizzato l’importanza cruciale della partita e le responsabilità che essa comporta per la squadra. "Si inizia a fare sul serio," ha dichiarato il tecnico, "ci sono peso e responsabilità nel risultato. Vogliamo riprendere quel percorso che avevamo interrotto lo scorso anno in Coppa Italia, a Napoli. Siamo usciti agli ottavi senza demeritare, ora inizia una nuova storia." L'obiettivo è chiaro: proseguire il cammino nella competizione, interrotto nella precedente edizione agli ottavi di finale.

Il tecnico ha sottolineato che, nonostante un precampionato di livello, è giunto il momento di dimostrare il proprio valore sul campo. "Adesso contano le risposte e i risultati," ha affermato Pisacane, mettendo in guardia: "Tutte le partite possono essere scivolose. L’Arezzo ha fame. L’insidia dipenderà soprattutto dalla nostra cura dei dettagli." Il mister ha poi espresso soddisfazione per la recente amichevole contro il Nizza, evidenziando una buona prova difensiva e offensiva, seppur con la consapevolezza di dover migliorare in fase realizzativa. "Abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo e anche offensivo, anche se è mancato il gol," ha spiegato. "Non solo il gol, ma anche l’ultimo passaggio e l’attacco degli spazi.

Mendy, Trepy e Kingstone Mutandwa devono essere accompagnati nel loro percorso di crescita."

I nuovi innesti e il rientro di Mina

Grande attesa in casa Cagliari per i nuovi innesti e il rientro di Mina. Pisacane ha fornito dettagli sui nuovi acquisti: "Maldini ci porta qualità e capacità di muoversi tra le linee. Può essere della partita." Riguardo a Carlos, il tecnico ha aggiunto: "Ha presenza e fisicità, sa muoversi bene in area di rigore. Nell’ultimo periodo a Nizza si è allenato con il preparatore atletico e stiamo lavorando per farlo arrivare nel modo migliore alla prima di campionato." Per quanto concerne Mina, arrivato il 7 agosto, sta seguendo un percorso personalizzato per raggiungere la condizione fisica ideale in vista dell'inizio del campionato.

Il percorso in Coppa Italia

Il Cagliari affronterà la squadra vincente tra Arezzo e Union Brescia, che si contenderanno l'accesso nel turno preliminare. La sfida dei rossoblù è in programma venerdì 14 agosto alle ore 18.30, con diretta televisiva dall’Unipol Domus. L’obiettivo primario della squadra è proseguire il cammino nella competizione, riprendendo il percorso interrotto nella scorsa edizione agli ottavi di finale.