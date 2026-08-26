La Prefettura di Udine ha ufficialmente disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la prossima partita di Coppa Italia che vedrà contrapporsi Udinese e Venezia. L'incontro, fissato per mercoledì 2 settembre al Bluenergy Stadium, non sarà accessibile ai residenti nella provincia di Venezia. Tale provvedimento, di notevole importanza per la gestione dell'evento sportivo, è stato adottato in seguito a una specifica determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. L'obiettivo primario di questa misura è duplice: da un lato, ridurre i potenziali rischi legati alla presenza di tifosi ospiti e, dall'altro, agevolare il mantenimento dell’ordine pubblico durante la manifestazione.

La decisione affonda le radici in una storica e sentita rivalità tra le due tifoserie, una tensione che si è acutizzata in modo significativo a seguito di gravi episodi verificatisi nel febbraio dello scorso anno. In quella circostanza, un gruppo di ultras si rese protagonista di un vero e proprio assalto al treno che riportava a casa i tifosi veneziani dopo una trasferta, un agguato avvenuto nei pressi della stazione di Basiliano. L'imboscata non coinvolse solo le due fazioni italiane, ma vide anche la partecipazione di alcuni supporter del Salisburgo, noti per il loro gemellaggio con i tifosi friulani. Il bilancio di quei tafferugli fu di alcuni contusi e portò all'arresto in flagranza di una decina di ultras, tra cui cittadini austriaci e residenti locali.

Le accuse a loro carico furono pesanti: rissa aggravata, blocco del traffico ferroviario e uso illecito di materiale pirotecnico. A seguito di questi eventi, sono stati successivamente emessi numerosi provvedimenti di Daspo nei confronti dei responsabili, a testimonianza della gravità dei fatti.

Biglietti: disponibilità e settori aperti

Per l'attesissima sfida di Coppa Italia, i biglietti sono già disponibili attraverso diverse piattaforme. I tifosi potranno acquistarli comodamente online, presso le rivendite autorizzate o direttamente alle biglietterie del Bluenergy Stadium. Le biglietterie osserveranno orari specifici nei giorni precedenti la gara e il giorno stesso dell'incontro, per garantire la massima accessibilità.

I settori dello stadio che saranno aperti al pubblico per questa occasione includono la Tribuna laterale nord, la Tribuna centrale nord, il Vip Club, la Tribunetta disabili e il Settore ospiti. È fondamentale ribadire che, in ottemperanza alle indicazioni delle autorità competenti, l'acquisto dei tagliandi è categoricamente vietato ai residenti nella provincia di Venezia, una restrizione che si applica anche al settore specificamente dedicato agli ospiti.

Prezzi e raccomandazioni per l'accesso

Per quanto riguarda le tariffe, i prezzi dei biglietti sono stati definiti come segue: 15 euro per la Tribuna laterale nord, 15 euro per la Tribuna centrale nord e 15 euro anche per il Settore ospiti. Il costo per accedere al prestigioso Vip Club è invece di 50 euro.

Gli organizzatori della partita desiderano rivolgere alcune importanti raccomandazioni ai tifosi che intendono assistere all'incontro. Si consiglia vivamente di procedere all'acquisto dei biglietti esclusivamente attraverso il canale ufficiale, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti o l'acquisto di titoli d'ingresso non validi. Inoltre, per agevolare l'afflusso e l'accesso allo stadio, si pregano i tifosi di presentarsi al Bluenergy Stadium già muniti del proprio titolo d'ingresso. È importante sapere che il servizio di cambio utilizzatore è attivo per tutti i biglietti acquistati, con l'unica eccezione dei tagliandi relativi al Settore ospiti.