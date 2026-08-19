Il "Premio Carlo Mazzone" 2026 è stato assegnato a Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile. Ad annunciarlo è stata questa mattina la famiglia Mazzone, nel giorno del terzo anniversario della scomparsa del tecnico romano, morto nella sua abitazione ad Ascoli Piceno il 19 agosto 2023, all'età di 86 anni.

Nel 2024 il premio era stato conferito a Pep Guardiola e Claudio Ranieri, mentre nel 2025 era stato assegnato ad Antonio Conte.

La scelta di Ancelotti

"La scelta di premiare Carlo Ancelotti è in linea con i principi che hanno caratterizzato la vita e la carriera di allenatore di mio padre Carlo, vale a dire la valenza come uomo, padre di famiglia ed esperto conoscitore di calcio", spiega all'ANSA Massimo Mazzone, figlio del tecnico romano.

Tra Mazzone e Ancelotti c'è anche un legame legato a un episodio particolare che ha fatto la storia del calcio italiano.

Era il 14 maggio 2000 quando, nonostante la sconfitta per 1-0 sul campo allagato di Perugia, risultato che costò lo scudetto alla Juventus, l'allora tecnico bianconero Ancelotti volle comunque complimentarsi con Mazzone "per aver onorato il campionato fino all'ultima partita".