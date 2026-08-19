Il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ha ufficialmente lasciato il Manchester City per trasferirsi in Arabia Saudita. L'Al Qadsiah ha acquisito il suo cartellino per 61 milioni di euro. L'operazione, formalizzata il 19 agosto 2026, vedrà Reijnders giocare al fianco del centravanti della nazionale italiana Mateo Retegui. Il Milan incasserà 14 milioni di euro grazie a una clausola contrattuale da precedente cessione.

I dettagli economici dell'affare

Il trasferimento di Reijnders dal Manchester City all'Al Qadsiah si è perfezionato per 61 milioni di euro.

Questa somma evidenzia l'importanza del giocatore e la strategia araba di investire in profili di alto livello. Per il Milan, che aveva ceduto Reijnders ai Citizens, l'incasso sarà di 14 milioni di euro. Tale guadagno deriva da una clausola inserita nella trattativa originaria, valida fino al 2030, che assicura una percentuale su future cessioni.

Le implicazioni per i club

La cessione di Reijnders è significativa per il Manchester City, con 61 milioni di euro incassati per reinvestimenti. L'Al Qadsiah rafforza il reparto mediano con un centrocampista di caratura internazionale. L'arrivo di Reijnders, che giocherà con Retegui, eleva il livello tecnico e le ambizioni della squadra. Il Milan, pur non direttamente coinvolto, beneficia economicamente: 14 milioni di euro rappresentano un'entrata preziosa, utilizzabile per rafforzare la rosa o per altre operazioni, evidenziando la lungimiranza della dirigenza.

Le motivazioni del trasferimento

La decisione di Tijjani Reijnders di lasciare il Manchester City è stata determinata da una presunta rottura con il nuovo allenatore dei Citizens, Enzo Maresca, che lo avrebbe escluso dai suoi piani. L'Al Qadsiah ha colto l'occasione per assicurarsi il centrocampista. Sotto la guida di Brendan Rodgers, la squadra saudita sta costruendo un team competitivo, con l'obiettivo di affermarsi come forza dominante nel calcio arabo. L'arrivo di Reijnders si inserisce in questo progetto ambizioso per creare un gruppo solido e vincente.