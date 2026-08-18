Il centrocampista croato Luka Modric ha espresso chiaramente le sue ambizioni per la nuova stagione con il Milan. Durante la presentazione ufficiale, il giocatore ha sottolineato la ferma volontà di puntare non solo alla qualificazione in Champions League, ma alla vittoria stessa. "Puntiamo a vincere e non solo alla qualificazione Champions", ha dichiarato Modric, evidenziando un obiettivo che va oltre la semplice partecipazione al massimo torneo continentale. Questa affermazione rimarca la determinazione del club rossonero a raggiungere risultati di prestigio, sia a livello nazionale che internazionale, con una chiara enfasi sulla conquista di trofei.

Le dichiarazioni di Modric e gli obiettivi stagionali

Dopo il recente rinnovo del contratto che lo lega al club, Modric ha manifestato profonda soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società e dalla dirigenza. Il carismatico centrocampista ha ribadito l'impegno della squadra a lavorare duramente per centrare i traguardi prefissati. "Voglio aiutare il Milan a vincere trofei e a tornare ai vertici del calcio europeo", ha aggiunto Modric, sottolineando una determinazione sia personale che collettiva. Le sue parole sono un chiaro segnale delle intenzioni del Milan di non accontentarsi, ma di lottare per le posizioni di vertice, mirando a ristabilire il proprio ruolo tra le grandi potenze calcistiche europee.

Il rinnovo contrattuale e il futuro rossonero

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Luka Modric, confermando la sua permanenza in maglia rossonera per la prossima stagione. Questa operazione strategica assicura al centrocampo un elemento di comprovata esperienza internazionale e indubbia qualità. Il prolungamento dell'accordo è un segnale forte di continuità e ambizione per la squadra, che si prepara a competere ai massimi livelli in Serie A e Champions League. La dirigenza milanista vede in Modric un pilastro fondamentale, capace di apportare tecnica, visione di gioco e la leadership necessaria per guidare il gruppo. La sua presenza è cruciale per la crescita complessiva della squadra e per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi stagionali. Con questa mossa, il Milan intende consolidare la propria posizione tra le squadre di punta del calcio europeo, affidandosi pienamente alle capacità e al carisma del suo esperto centrocampista.