Roma scatenata nella settimana che anticipa il ritorno della Serie A, per la stagione 2026-2027 i giallorossi puntano ad un nuovo look sugli esterni e in lizza spiccano due nomi in particolare: Malick Fofana (esterno del Lione classe 2005) e Luis Henrique dell’Inter. Affare invece in dirittura d’arrivo, stando almeno alle ultime notizie, quello relativo a Rodrigo Mora del Porto; l’intesa sul prezzo sembra finalmente raggiunta con il club lusitano che a giorni potrebbe dare il definitivo via libera per il trasferimento del 19enne portoghese.

Malick Fofana in parallelo a Rodrigo Mora: la Roma rivoluziona le fasce

L’assetto tattico di Gian Piero Gasperini necessita di forze fresche tanto sulla corsia di destra quanto su quella di sinistra; come accennato, sarebbe Malick Fofana l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza giallorossa anche come possibile alternativa a Rodrigo Mora laddove la trattativa dovesse definitivamente saltare. Spaventa la valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro ma il piano per il classe 2005 potrebbe essere quello di un prestito con diritto/obbligo di riscatto e dunque con un esborso economico più contenuto sul momento. L’entourage dell’esterno belga avrebbe già aperto ad un eventuale trasferimento nel campionato italiano, sponda romanista; i dubbi restano sulla fattibilità della trattativa in parallelo con quella per Mora o come alternativa al portoghese.

Fofana sarebbe un tassello più che utile per la Roma di Gian Piero Gasperini: il 21enne ha dimostrato ampia duttilità sulla fascia sinistra - dove gioca a piede invertito - e potrebbe dunque immedesimarsi in fretta nella filosofia di gioco del tecnico giallorosso ben rappresentata dal 3-4-2-1 o 3-4-3. Inoltre, dato il triplice impegno stagionale tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, si tratterebbe di un innesto di qualità anche dal punto di vista numerico.

Luis Henrique, affare in stand-by ma non sfumato

Sul capitolo Luis Henrique sembrano in stand-by i dialoghi tra Roma e Inter: il brasiliano sarebbe il prescelto per rinforzare la fascia destra ma tengono ancora banco le perplessità del calciatore rispetto al trasferimento piuttosto che tra le due società.

Il classe 2001 cerca spazio, consapevole di non essere una prima scelta per Cristian Chivu come dimostrato sia la scorsa stagione - sempre subordinato a Dumfries - sia con il recente ingaggio di Spence. L’interesse giallorosso è comunque vivo, al netto di dialoghi ancora da imbastire sull’aspetto economico: difficilmente verranno assecondate le richieste interiste stimabili sui 30 milioni di euro.