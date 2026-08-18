Il mercato di Roma e Juventus potrebbe intrecciarsi con un’operazione sorprendente, pensata per ridare valore a due centrocampisti che finora non hanno rispettato le aspettative. Sullo sfondo resta il lavoro del Milan sulle uscite, con Terracciano destinato a una nuova esperienza lontano da Milanello e seguito da Udinese e Sassuolo.

Roma e Juventus, idea di scambio: El Aynaoui per Koopmeiners

Un cambio di maglia per provare a cambiare la storia recente di due giocatori. Sarebbe questa la logica alla base dell'idea che starebbe circolando tra Roma e Juventus, con le due società che potrebbero ipotizzare uno scambio alla pari tra Neil El Aynaoui e Teun Koopmeiners.

Un'operazione che avrebbe una doppia finalità: sistemare i conti attraverso una valorizzazione dei cartellini e, soprattutto, offrire ai due centrocampisti un ambiente nuovo nel quale rilanciarsi.

Il marocchino, reduce da ottime prestazioni con la propria nazionale, non avrebbe trovato a Roma la continuità sperata, mentre Koopmeiners continua a essere uno dei giocatori più discussi del progetto bianconero. L'olandese, arrivato con aspettative altissime, non sarebbe riuscito a imporsi e nelle ultime due stagioni avrebbe fornito un rendimento ben al di sotto delle attese. Lo scambio potrebbe quindi diventare una sorta di scommessa reciproca: Roma e Juventus cambierebbero interpreti senza dover necessariamente affrontare un investimento oneroso, puntando sulla possibilità che un nuovo contesto tecnico possa restituire fiducia a due giocatori considerati ancora recuperabili.

Milan, Terracciano può ripartire: Udinese e Sassuolo alla finestra

Il Milan, invece, continua a lavorare per ridurre il numero degli elementi non considerati centrali nel progetto tecnico. Tra questi ci sarebbe anche Filippo Terracciano, classe 2003 rientrato dal prestito alla Cremonese e destinato nuovamente a lasciare Milanello. Il difensore non rientrerebbe infatti nei piani di Ruben Amorim e la società rossonera starebbe valutando la soluzione migliore per garantirgli maggiore spazio e, contemporaneamente, valorizzarne il cartellino.

Sul giocatore avrebbero acceso i riflettori Udinese e Sassuolo, entrambe interessate alla possibilità di inserirlo nelle rispettive rose. Il Milan potrebbe nuovamente aprire al prestito, formula che consentirebbe a Terracciano di giocare con continuità, ma questa volta con una condizione economica più vantaggiosa per i rossoneri: l'obbligo di riscatto fissato per l'estate 2027.