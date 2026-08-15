Un fantasista per la Roma, promettente e in crescita: questo il profilo di Rodrigo Mora che qualche giorno fa sembrava vicinissimo a raggiungere la capitale ma, come spesso accade, il fattore economico ha posto un freno all’entusiasmo della piazza giallorossa. Niente accordo, per ora, con il Porto: si punta a limare i 50 milioni richiesti dal club lusitano ma le ultime parole dell’avvocato del calciatore, intercettato dai microfoni dell’emittente CMTV, potrebbero aver spianato la strada per la cessione.

‘Rodrigo Mora sta soffrendo’, l’avvocato del talento del Porto tuona sulle scelte di Farioli

‘Vuole lottare, ma vuole anche giocare’, una frase eloquente quella pronunciata dal legale del fantasista portoghese: a suo dire, sarebbe chiara l’intenzione di Farioli (allenatore del Porto) di non puntare su di lui per la prossima stagione, al punto da considerare Mora la terza scelta - sempre a detta dell’avvocato - in termini di formazione e scelte tattiche. ‘Sta soffrendo’, ha ulteriormente aggiunto il legale del 19enne ai microfoni di CMTV oltre a spiegare quanto possa essere deleteria tale situazione considerando i margini di crescita in funzione del fattore anagrafico.

Roma, la strategia per Mora: trattativa complessa e prezzo da limare

La palla passa ora alle due società, in particolare al Porto che dovrà evidentemente prendere atto non solo delle eventuali gerarchie dettate da Farioli ma anche dell’emotività e volontà di Rodrigo Mora rispetto alla voglia di trasferirsi altrove e trovare spazio. Porte spalancate, in tal senso, da parte della Roma di Gian Piero Gasperini: quest’ultimo non ha fatto segreto della necessità di aggiungere brio e guizzi tecnici nella porzione offensiva del campo.

Al netto delle parole piccate del legale di Rodrigo Mora, l’asse economico tra Roma e Porto è tutt’altro che semplice da dirimere. La situazione è complessa: richieste elevate da parte del club portoghese e giallorossi che chiaramente puntano sul malcontento del calciatore per limare ulteriormente il prezzo.

Il braccio di ferro potrebbe dunque durare ancora per qualche giorno con i lusitani che confidano sulla cessione - o su una formula che ne garantisca un guadagno certo in un futuro vicino - mentre la dirigenza romanista cercherebbe l’intesa sfruttando anche l’intercessione di Jorge Mendes. I dialoghi sono comunque in corso e non sono da escludere colpi di scena nelle prossime ore e dunque prima dell’avvio della Serie A 2026-2027.