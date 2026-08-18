I giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno dedicato un video esclusivamente al calciomercato su YouTube e parlando del Napoli hanno detto: "Noa Lang non è un calciatore che il club partenopeo sta mandando fuori. Cioè o arriva l'offerta giusta o il belga rimane li dov'é, anche perché il suo precampionato è stato molto convincente. Ovviamente se poi il calciatore dovesse andare, non escludo un colpo in attacco di Manna: vedremo se sarà Gabriel Jesus o direttamente un esterno. Intanto è da registrare l'arrivo di Badiashile e posso dire, sempre restando in tema difesa, che al club campano è stato offerto Francesco Acerbi, stopper ex Inter ora svincolato".

Inter e Como, Romano fa il punto

Su Inter e Como poi Romano ha detto: In queste ore si è parlato molto di un Asllani che potrebbe lasciare l'Inter per raggiungere il Monza, ma onestamente questa traccia non mi risulta. Io credo piuttosto che le vere opportunità per il centrocampista arriveranno negli ultimi giorni di mercato, poi starà al ragazzo decidere quale scegliere. Va comunque ribadito che il calciatore albanese è fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri e che quindi lascerà la società lombarda in questa sessione di mercato. Kean? Il Como ha proposto 5 milioni di euro più 20 mentre la Fiorentina parte da una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Una forbice molto importante che però non spaventerebbe la società lombarda, pronta a scaldare la pista per il centravanti.

Discorso diverso invece va fatto per Ricci, che è stato proposto dal Milan al Como. Fabregas avrebbe anche aperto all'arrivo del centrocampista ma si parlerebbe solo di un prestito, mentre i rossoneri vorrebbero una cessione a titolo definitivo".

Juventus, Tomori di nuovo sul tavolo dei bianconeri

Moretto è poi sceso nel dettaglio di quelli che sarebbero dei dialoghi in corso fra Juventus e Milan: "Ci sono degli intermediari che stanno cercando di capire quale soluzione trovare e gli stessi club stanno ascoltando ogni tipo di possibilità. Confermo quindi che ci sono stati dei contatti fra le parti e si sta studiando delle soluzioni. Sicuramente il profilo di Fofana è stato proposto alla Juventus, cosi come sicuramente il nome di Tomori è stato messo sul tavolo dei bianconeri".