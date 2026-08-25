I giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e parlando della Juventus hanno detto: "L'infortunio di Kenan Yildiz, da quello che ci hanno raccontato, dovrebbe essere piuttosto lungo e avere potenzialmente un impatto sul futuro di Nico Gonzalez. E' vero che il Cholo rivorrebbe l'argentino all'Atletico Madrid ma ci devono essere tutte le condizioni per far si che l'operazione possa prendere piede. Ora come ora Spalletti non sta liberando Gonzalez, anche in virtù del KO del numero 10 turco e questo potrebbe avere conseguenze sulla trattativa per Sorloth.

Il nome del norvegese infatti, è stato accostato alla Juventus proprio perché di mezzo poteva finirci Nico, ma è deve essere tutto un gioco a incastri per permettere alle società in ballo di trovare il rinforzo ricercato. Poi resta sempre da capire cosa vorrà fare Jonathan David, che a oggi, non ha dato apertura per una sua cessione altrove".

Inter e Roma, Romano e Moretto fanno il punto

Sull'Inter e sulla Roma poi, la coppia di giornalisti ha aggiunto: "Asllani è completamente fuori dal progetto Inter, al contrario di Luis Henrique che invece è stato proposto alla Roma ma che non ha trovato un accordo con i giallorossi e quindi è stato subito reintegrato. Per il centrocampista albanese, Marotta non aprirebbe a un prestito e oggi si è parlato dell'Al Jazira.

Da quello che so, il calciatore ha dato apertura e quindi ora la palla passa ai due club che devono trovare una quadra per chiudere l'operazione. La Roma intanto ha costruito una rosa importante e D'Amico sta lavorando per completarla. In merito a questo, c'é chi mi chiede se Fofana è un profilo ancora in piedi: i giallorossi hanno l'accordo con il calciatore da due settimane ma si sono un po' fermati lato club con il Lione. I francesi chiedono 35 milioni più 5 di bonus, tanti soldi dopo l'investimento sostenuto dai Friedkin per Mora".

Milan, Moretto: 'O si abbassa il prezzo di Leao o c'é più possibilità che il portoghese rimanga'

Moretto ha poi fatto il punto su quella che è la situazione inerente il nome di Leao: "C'è stato un contatto fra il Milan e l'Aston Villa per il portoghese ma la società inglese, dopo aver considerato i costi complessivi dell'operazione, non ha dato segnali positivi per proseguire i dialoghi.

E' vero, stanno uscendo fuori diverse squadre accostate al calciatore ma è normale che sia cosi, perché tutto il mondo sa che Leao è in uscita. Ad esempio si è parlato molto del Tottenham ma in realtà non tutti nel club londinese sono d'accordo per la candidatura del lusitano. Quindi resta da capire se il Milan abbasserà veramente le pretese per l'attaccante o meno. Se non fosse cosi, va detto che Leao sarebbe più vicino a una permanenza che a un addio".