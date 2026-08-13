La coppia di giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno registrato un video su YouTube e parlando di calciomercato hanno iniziato parlando della Roma: "Non c'é ancora l'ok da parte di Villas-Boas, presidente del Porto, alle condizioni proposte dalla Roma. I giallorossi stanno provando a rimodulare i termini dell'operazione per cercare di sbloccare una trattativa ferma a un prestito oneroso veramente molto alto, addirittura supererebbe i 6/7 milioni di euro ed eventuale diritto di riscatto. Proprio qui la questione si sarebbe arenata: perché le due società non sarebbero d'accordo sulle condizioni dopo le quali scatterebbe l'obbligo di riscatto da parte dei giallorossi.

A Trigoria sono quindi ore di attesa ma è chiaro che più passa il tempo e più cresce il pessimismo. Anzi, da quello che filtra, il Porto avrebbe persino cercato di tirare di nuovo in ballo il Galatasaray, già in precedenza interessato al trequartista lusitano. Luis Henrique? Non mi risultano aggiornamenti e finché non registreremo un'apertura definitiva del ragazzo è inutile parlarne".

Juventus e Milan, Romano fa il punto

Sulla Juventus e sul Milan poi i due giornalisti hanno aggiunto: "La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Bologna per Jhon Lucumì. Patto verbale tra club fissato a 20 milioni di euro più bonus, passi formali da seguire entro 24/48 ore e arrivo previsto per le visite mediche nel fine settimana.

Lucumì voleva solo la Juventus. Leao? Il Gala continua a ritenere il portoghese uno dei primissimi obiettivi e chiama il suo entourage tutti i giorni. La società turca sarebbe anche predisposta a soddisfare le richieste economiche dell'esterno lusitana, il problema è che non è disponibile a pareggiare la richiesta del Milan, ferma a una valutazione da 60 milioni di euro. Peraltro i rossoneri non vorrebbero aprire a formule simili al prestito ma vorrebbero tutti i soldi e subito".

Napoli, accordo verbale per Badiashile

Infine la coppia di giornalisti ha aggiunto: "Il Napoli ha l'accordo verbale con il Chelsea per Banoit Badiashile. Il club londinese ha dato l'autorizzazione al difensore francese di fare le visite mediche per quella che sarà la sua nuova squadra, quindi ora partirà tutta la macchina burocratica delle varie scartoffie da firmare.

Mi risulta che la trattativa si baserà su un prestito da 3 milioni di euro, più un milione di bonus qualora la società partenopea si dovesse qualificare in Champions League l'anno e più ci saranno i 27 milioni di euro di diritto per il riscatto. Accordo verbale quindi fatto, ora aspettiamo le firme".