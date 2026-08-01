Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato su Youtube un video interamente dedicato al calciomercato e partendo dalla Juventus ha sottolineato: "Sto dicendo da giorni che l''operazione Dibu Martinez è a un punto morto e questo resta il feeling anche del weekend. Nonostante le varie dichiarazioni di Luciano Spalletti, Suzuki-Vicario restano i due candidati principali in questo momento per il mercato della Juventus in porta. Oggi il desiderio di prendere quel grande portiere esperto, di nome e che poteva essere prima Alisson e poi Martinez si sta lentamente spegnendo.

Perché sull'argentino l'Aston Villa in questo momento continua a non cambiare le condizioni. Quindi ai tanti tifosi della Juve che mi chiedono "Ma c'è ancora una speranza di portare a casa Dibu?" rispondo dicendo che questa speranza dipenderebbe solo e soltanto da un clamoroso cambio di traiettoria da parte dell' Aston Villa. Conceicao in ottica United? Non mi risulta assolutamente nulla, neanche una chiamata".

Inter, Romano: 'Chivu ha parlato chiaro, vuole rinforzi anche sulle fasce'

Sull'Inter poi, Romano ha detto: "Chivu nel post dell'amichevole col City e parlando con Sky ha detto "Io ho bisogno di un rinforzo in fascia". Quindi al di là di tutti i discorsi su Romero, su cui l'Inter deve prendere delle decisioni, sullo stesso Curtis Jones, che l'Inter vorrebbe acquisire ma a meno dei 40 milioni di euro richiesti dal Liverpool, bisognerà capire la strategia dal punto di vista economico per l'esterno.

Perché Chivu dice "Numericamente me ne manca uno, che consideriate Luis Enrique a destra o a sinistra". Quindi in questo momento dovremmo capire che tipo di scelta farà l'Inter per quella posizione, perché Chivu vuole un altro colpo anche li".

Roma e Parma, Romano fa il punto

Romano ha poi concluso: "A proposito di esterni di destra, chi sta lavorando forte per quel ruolo è ancora la Roma. I giallorossi operano dietro le quinte per Read. Contatti costanti anche nella giornata di oggi, D'Amico vuole prendere il calciatore olandese e nella Roma sono tutti convinti che sia il profilo giusto. Il giocatore ha già parlato con Gasperini, la Roma ha fatto un'offerta, il Feyenoord ha risposto con una controfferta, quindi i club si stanno parlando sulla cifra fissa, sui bonus e sulla struttura dell'operazione.

È una trattativa poco mediatica, ma su cui la Roma continua ad andare avanti. In contemporanea, El Bilal Touré dell'Atalanta oggi è una priorità del Parma per l'attacco. La società emiliana è avanti rispetto alle squadre francesi e tedesche che l'hanno chiesto e il giocatore è tentato dall'occasione. C'è una base di accordo tra i due club italiani sul prestito con obbligo di riscatto e sarebbe un colpo molto importante per il Parma. Manca l'accordo con il calciatore qualora proprio ci fosse il riscatto":