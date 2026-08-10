Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video su Youtube dedicato esclusivamente al calciomercato e iniziando dall'Inter ha detto: "Per l'esterno dei nerazzurri faccio un nome che oggi può sembrare una novità ma che in realtà abbiamo già trattato diverse settimane fa, ovvero Spence. E' un profilo che, a livello di preferenze, alla Pinetina resta sempre fra i primi nomi, specie se come sembra non dovesse arrivare Romero. Ecco perché credo che il grosso investimento della società lombarda, sfumato il nome grosso al centro della difesa, potrebbe tornare sulle fasce e per questo è una pista da tenere sotto controllo.

Ovviamente dovranno anche cambiare un po' le richieste del Tottenham, perché dopo un mondiale nel quale Spence ha fatto 2-3 prestazioni di altissimo livello, il suo prezzo era letteralmente schizzato e a quel punto l'Inter dovette ritirarsi dalla corsa. Se però nelle prossime settimane la valutazione del calciatore dovesse scendere o se le pretese dei londinesi si attenuassero, allora non escluderei un nuovo inserimento di Marotta".

Juventus, Romano: 'Lucumi aspetta i bianconeri'

Sulla Juventus poi Romano ha detto: "In settimana ci sono da seguire gli sviluppi per la vicenda Lucumi, perché il difensore del Bologna sta lottando per andare alla Juventus. Il colombiano aspetta e spera i bianconeri ma alla Continassa sanno che il calciatore è disposto ad attendere.

Parliamo anche qui di un'operazione molto lunga, che inizia addirittura a giugno, quando ci fu quella sorta di balletto fra il profilo di Muharemovic e quello proprio di Lucumi. Oggi, un po' come Spence, il prezzo dello stopper sudamericano sta scendendo rispetto a quando il ragazzo era impegnato nel mondiale e a Torino sperano di riuscire a prenderlo a determinate condizioni".

Roma e la scelta di puntare su Endrick

Sulla Roma infine il giornalista ha detto: "Il ds giallorosso D'Amico è presente su Endrick e sta cercando di far capire che la Capitale sarebbe la soluzione migliore per l'attaccante brasiliano e per il suo percorso di crescita. Ovviamente ci sono tanti se, perché bisogna capire se il ragazzo può avallare la destinazione, se il Real Madrid apre alla sua uscita a determinate condizioni e se la concorrenza non avrà la meglio. Ci sono diversi club infatti che vorrebbero Endrick, su tutti l'Aston Villa".