Il Ravenna Fc si prepara a un evento di grande risonanza per la città e i suoi tifosi: la presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2026-2027. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto, su un palco allestito in riva al mare a Marina di Ravenna.

La serata, denominata "Notte di Ronaldinho", vedrà la partecipazione del settore giovanile, della dirigenza, dello staff tecnico e della prima squadra, militante in Serie C, girone B. L'iniziativa è promossa dalla società, di proprietà dell'imprenditore Ignazio Cipriani.

Il momento più atteso sarà l'arrivo di Ronaldinho, che incontrerà per la prima volta i tifosi giallorossi.

La cornice, secondo il club, "creerà un ponte virtuale con l'estate di Rio de Janeiro", unendo la passione calcistica all'energia ravennate.

L'evento inizierà nel pomeriggio con Studio Delta Live, accompagnando il pubblico verso lo show serale tra musica, intrattenimento e momenti speciali. Saranno presenti punti ristoro, stand gastronomici e un'area dedicata al merchandising ufficiale del Ravenna. Il programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni.

Ronaldinho: nuovo giocatore e volto del Ravenna

Ronaldinho, ex campione del mondo nel 2002 e vincitore del Pallone d'Oro nel 2005, ha firmato con il Ravenna Fc e sarà presentato ufficialmente come nuovo tesserato. L'ex fuoriclasse brasiliano sarà un giocatore a tutti gli effetti e rappresenterà il volto di un progetto che punta a coniugare calcio, cultura, moda e promozione internazionale del territorio.

"Nuovi colori, lo stesso sorriso", ha dichiarato Ronaldinho, aggiungendo: "Non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani".

La strategia del Ravenna Fc

L'arrivo di Ronaldinho si inserisce nella strategia avviata dopo l'acquisizione della società nel 2024 da parte di Ignazio Cipriani e del partner BlackDuck. Questa visione ha già portato all'ingresso in dirigenza di Ariedo Braida e alla partnership tecnica quadriennale con Nike.

Il presidente Cipriani ha sottolineato che "Portare Ronaldinho al Ravenna rappresenta un momento straordinario per il club". Un'ulteriore tappa di questa strategia è stata la presentazione della nuova maglia ufficiale, avvenuta durante una serata a Miami il 23 giugno 2026. La divisa, realizzata sotto la direzione artistica di Giorgio Mallone, ha visto alcune versioni speciali reinterpretate dall'artista contemporaneo Slawn, evidenziando l'approccio innovativo del club.