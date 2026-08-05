Mohamed Salah, l'attaccante egiziano di trentaquattro anni, ha ufficialmente intrapreso una nuova fase della sua illustre carriera calcistica, sbarcando in Turchia per unirsi al Trabzonspor. Dopo nove stagioni di successi e un'eredità indelebile al Liverpool, Salah si prepara a vestire la maglia del club turco, segnando un cambio di rotta significativo nella sua traiettoria professionale.

L'accordo raggiunto tra il giocatore e la società prevede un contratto biennale, con un ingaggio che supera i quindici milioni di euro netti a stagione. Questo trasferimento rappresenta un colpo di mercato di grande risonanza per la Süper Lig, che accoglie una delle sue stelle più luminose e attese.

Prima della sua lunga e trionfale parentesi in Premier League, Salah aveva già militato in Serie A, vestendo le maglie di Roma e Fiorentina. La sua esperienza al Liverpool lo ha consacrato come una vera e propria leggenda del club inglese, dove ha contribuito in modo decisivo alla conquista della Champions League nel 2019 e di due titoli di Premier League, lasciando un segno indelebile nella storia dei Reds.

Un nuovo capitolo nel calcio turco

L'arrivo di Salah al Trabzonspor è stato formalizzato attraverso un comunicato ufficiale del club, che ha annunciato l'ingaggio del fuoriclasse egiziano. La sua presenza è destinata a catalizzare l'attenzione sul campionato turco, dove Salah sarà senza dubbio una delle figure più seguite e ammirate.

Il trasferimento segue la sua recente partecipazione al Mondiale 2026 con la nazionale egiziana, dove ha confermato il suo status di protagonista. Durante la competizione internazionale, Salah ha messo a segno un gol e fornito due assist in cinque partite, dimostrando ancora una volta il suo impatto decisivo anche con la maglia della sua nazionale.

Il Trabzonspor, che nella scorsa stagione ha concluso il campionato al terzo posto, si appresta a disputare la fase di qualificazione per l'Europa League. L'ambizione del club è chiara: consolidare la propria posizione tra le grandi del calcio turco e ottenere risultati significativi anche in campo continentale, contando sull'esperienza e sul talento di Salah per raggiungere nuovi traguardi.

Il contesto del trasferimento e le prospettive

Nella sua nuova squadra, Salah troverà un ambiente competitivo e giocatori di rilievo. Tra questi, spiccano Sidny Lopes Cabral, noto per aver segnato un gol decisivo contro l'Argentina durante i Mondiali, e Stefan Savic, ex difensore dell'Atlético Madrid e attuale capitano del club. Il reparto offensivo del Trabzonspor sarà ulteriormente rafforzato dalla presenza del gigante nigeriano Paul Onuachu, considerato il principale riferimento per i gol.

Il trasferimento di Salah al Trabzonspor si è concretizzato dopo che le trattative iniziali con il Besiktas si erano interrotte, aprendo la strada al club di Trebisonda per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante egiziano.

Salah, che era giunto al Liverpool nel 2017 proveniente dalla Roma, inizia ora una nuova avventura in un campionato in costante crescita, portando con sé un bagaglio di esperienza e successi che promettono di elevare ulteriormente il livello della Süper Lig.