La Sampdoria ha raggiunto e superato la soglia dei 18mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27 di Serie B. Questo significativo traguardo arriva alla vigilia dell’80esima festa di compleanno della squadra, un evento atteso che si terrà il 12 agosto 2026 a Genova. Le celebrazioni includeranno uno spettacolare show di droni al Porto Antico e una grande festa dedicata ai tifosi presso il Molo dell’Amicizia a Quinto.

La società ha espresso grande soddisfazione attraverso una nota ufficiale, sottolineando il successo della campagna “Mia, tua, nostra”.

Nel comunicato si legge: “La corsa continua. E lo fa a vele spiegate. La campagna 'Mia, tua, nostra' supera un altro importante traguardo”. Questo risultato, prosegue la nota, “conferma il grande entusiasmo della tifoseria blucerchiata e che arriva con la vendita libera ormai nel vivo”. Dopo il boom delle conferme, che ha visto la Gradinata Sud non più disponibile, un numero sempre crescente di rinnovi e nuove sottoscrizioni sta procedendo a ritmo sostenuto negli altri settori dello stadio.

La campagna abbonamenti: fasi e scadenze

La fase di vendita libera degli abbonamenti è attualmente in corso e proseguirà fino alle ore 23.59 di sabato 22 agosto 2026. La campagna era stata avviata con una prima fase dedicata ai rinnovi, che aveva già registrato un notevole successo con oltre 10mila tessere staccate in una sola settimana dal lancio.

Successivamente, il 5 agosto, si è svolta la fase dedicata ai cambi posto, prima dell’apertura della vendita libera, avvenuta il 6 agosto. La Gradinata Sud, come accennato, risulta completamente esaurita, a testimonianza dell'affetto e della fedeltà dei sostenitori, mentre negli altri settori la corsa ai rinnovi e alle nuove sottoscrizioni continua senza sosta.

Modalità di acquisto e agevolazioni

Per l'acquisto degli abbonamenti, i tifosi hanno a disposizione diverse opzioni. È possibile sottoscrivere la tessera sia online, beneficiando di uno sconto del 10% per chi utilizza questa modalità, sia recandosi direttamente presso il punto vendita ufficiale SampCity. Per facilitare l'acquisto, è offerta la possibilità di rateizzare il pagamento tramite i servizi di Klarna e PayPal.

Sono inoltre previste tariffe agevolate per specifiche categorie di tifosi, tra cui le donne (categoria Rosa), gli Over 60, gli Under 21 (con validità esclusiva per il settore Nord), gli Under 14 e gli Under 10. L’obiettivo ambizioso della campagna è quello di avvicinarsi o addirittura superare il record di 20.392 tessere registrato nella stagione precedente, consolidando ulteriormente il legame tra la squadra e la sua appassionata tifoseria.