Al termine della gara d’andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, conclusasi con un pareggio a reti inviolate, il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato la prestazione della sua squadra. L’incontro, disputato a Bergamo, ha visto la formazione italiana mostrare solidità difensiva, ma anche evidenziare alcune criticità nella fase offensiva, aspetti su cui il mister ha posto l'accento.

“Al ritorno bisogna entrare in campo senza paura per strappare un risultato positivo. Ce la possiamo fare, anche se sarà un’altra battaglia.

La velocità della manovra è da mettere a posto, perché un giocatore pensante perde i tempi di gioco”, ha dichiarato Sarri nel post-partita. Il tecnico ha ribadito che il pareggio rappresenta comunque un risultato positivo, ma ha sottolineato l’urgenza di migliorare la rapidità nelle giocate e negli automatismi offensivi.

“Il risultato è positivo come anche la prestazione. Nella fase offensiva siamo ancora in fase pensante, alla ricerca di automatismi, perdendo quel secondo in più. Abbiamo cercato più le linee esterne, la velocità della manovra è da migliorare”, ha aggiunto Sarri, evidenziando la necessità di affinare i meccanismi d'attacco per essere più incisivi.

Le prospettive per la gara di ritorno

Sarri ha insistito sull’importanza di affrontare la sfida di ritorno con grande determinazione e senza timori reverenziali, consapevole che la qualificazione al turno successivo si deciderà nei prossimi novanta minuti. L’Atalanta, pur avendo dimostrato una buona organizzazione difensiva e una certa solidità, dovrà lavorare intensamente per rendere più fluida la costruzione del gioco e per sfruttare al meglio le occasioni da gol che si presenteranno. Il tecnico ha ribadito che la squadra è ancora in una fase di rodaggio, alla ricerca della migliore condizione fisica e degli automatismi tattici indispensabili per affrontare con successo le sfide europee.

La crescita della squadra e i margini di miglioramento

Già alla vigilia della partita, Maurizio Sarri aveva espresso le sue considerazioni sulle difficoltà di una stagione particolare e sull’esigenza di recuperare alcuni elementi chiave della rosa. “Una partita molto importante. Abbiamo avuto un sorteggio importante perché affrontiamo una squadra di qualità tecnica. Mi aspetto una gara difficile e sarà sicuramente una battaglia, e dalla squadra mi aspetto tanta voglia e concentrazione. Si giocano 180 minuti dove servirà la testa giusta”, aveva affermato il mister, caricando i suoi in vista dell'impegno europeo.

Il tecnico aveva inoltre evidenziato come la squadra fosse ancora in una fase di costruzione, con ampi margini di miglioramento.

“Spero che sia ad un punto basso perché vuol dire che ci sono ampi margini di miglioramento. Già dobbiamo recuperare giocatori come De Ketelaere, Ahanor, Hien e Sulemana che ci possono dare una mano”, aveva spiegato Sarri, sottolineando l'importanza del rientro di questi calciatori. Ha poi aggiunto: “Abbiamo intrapreso un percorso diverso, ed è evidente che siamo una squadra in costruzione e abbiamo avuto la difficoltà di costruire nell’anno del mondiale: giocatori che sono arrivati successivamente e poi tutte le conseguenze del caso dove ci sono aspetti positivi. Un gruppo che da una grande disponibilità e attenzione. Spero che si cresca molto e velocemente, ne sono convinto”. Questa visione conferma l'impegno del club nel consolidare un progetto a lungo termine, puntando sulla coesione e sulla dedizione del gruppo per raggiungere gli obiettivi prefissati.