Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video dedicato esclusivamente al calciomercato e parlando della Juventus ha detto: "La vecchia signora ha praticamente preso Guglielmo Vicario, che arriva a Torino in prestito con diritto di riscatto già fissato a 10 milioni di euro. Va anche detto però, che i bianconeri hanno preso la settima scelta per la porta: da maggio infatti Comolli aveva corteggiato Alisson e Martinez, profilo attenzionato anche da Carnevali e Massara. Poi da Torino hanno fatto chiamate per Svilar della Roma e per Carnesecchi dell'Atalanta, incassando un doppio no.

Dopo di ché è iniziata la telenovela Suzuki, andato poi all'Aston Villa e quella molto più breve per Trubin, con il Benfica che ha sparato sin da subito 35 milioni di valutazione".

Lazio, Schira: 'Si comincia già a parlare di Palladino per sostituire Gattuso'

Sulla Lazio e sulla sorprendente eliminazione dei biancocelesti dalla Coppa Italia per mano del Mantova poi, Schira ha detto: "Non mi sorprende quello che è accaduto all'Olimpico, perché Gattuso l'ho sempre reputato un ottimo calciatore ma un allenatore piuttosto mediocre. Ovunque è andato ha fallito e alla prima ufficiale davanti al suo pubblico, la Lazio è stata asfaltata da una squadra di serie cadetta che peraltro non vanta neanche la rosa fra le prime 4-5 più forti della B.

Complimenti alla formazione bianco rossa ma si può parlare già di crisi Lazio e occhio alle giornate prima della sosta di settembre. Perché i biancocelesti non affronteranno avversari semplici e Gattuso potrebbe addirittura non essere l'allenatore del club capitolino alla ripresa del campionato a ottobre. Guarda caso è cominciato a circolare il nome di Raffaele Palladino, che è un vecchi pallino di Lotito e Fabiani".

Cagliari sfida il Genoa per Van der Brempt, Roma accelera per Mora

Infine Schira ha sottolineato: "Il Cagliari deve cercare sul mercato l'erede di Palestra e sta tenendo sotto d'occhio Van der Brempt, terzino del Como che però piace anche al Genoa. Il calciatore belga ha già detto di no al Sassuolo e quindi immagino che il suo futuro sarà comunque a tinte rosso e blu, che sia la squadra sarda o quella ligure a prenderlo.

Il Cagliari ha inoltre chiesto alla Lazio Floriani Mussolini, un calciatore che ha fatto bene alla Juve Stabia, un po' meno alla Cremonese. Intanto a Trigoria contano di avere il via libera dal Porto per Rodrigo Mora, calciatore che sta spingendo per arrivare nella Capitale e che dovrebbe costare 25 milioni alla società giallorossa più la rivendita del 50% annullabile per altri 20 milioni da versare il prossimo anno. Insomma, un matrimonio che sa da fare".