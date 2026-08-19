La Juventus è stata finora una delle società più attive sul mercato, con sei nuovi acquisti già inseriti nella rosa e tutti potenzialmente in grado di ricoprire un ruolo da titolare. Il lavoro della dirigenza, però, potrebbe non essere ancora terminato: Luciano Spalletti avrebbe infatti indicato altri quattro innesti necessari per completare l'organico. Movimenti importanti anche per Fiorentina e Milan, con Lucas Torreira vicino al ritorno in viola e i rossoneri che avrebbero riallacciato i contatti con la Roma per Matias Soulé.

Juventus, Spalletti vuole altri quattro acquisti

Sei volti nuovi e una rosa profondamente rinnovata, ma per Luciano Spalletti non sarebbe ancora abbastanza. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il tecnico avrebbe chiesto alla Juventus altri quattro rinforzi, individuando altrettanti ruoli da coprire. La priorità sarebbe un difensore, ma solamente nel caso in cui uno tra Federico Gatti e Daniele Rugani dovesse lasciare Torino. Servirebbe poi un terzino sinistro, un centrocampista dotato di gamba e capacità di coprire ampie porzioni di campo e, infine, un centravanti di peso che possa offrire caratteristiche differenti rispetto alle alternative già presenti in rosa. Una lista di richieste che dimostra come, nonostante il grande lavoro svolto finora, Spalletti voglia avere a disposizione una rosa completa in ogni reparto.

Fiorentina-Torreira, mentre il Milan torna su Soulé

Sul fronte Fiorentina, sempre secondo Schira, sarebbe stato raggiunto un accordo di principio con Lucas Torreira. Il regista uruguaiano, già protagonista in Serie A proprio con la maglia viola oltre che con quella della Sampdoria, avrebbe dato il proprio consenso a lasciare il Galatasaray per fare ritorno a Firenze. L'operazione, tuttavia, sarebbe subordinata alla partenza di Nicolò Fagioli, elemento che potrebbe liberare spazio nel centrocampo di Fabio Grosso.

A Milano, invece, si registra un movimento a sorpresa: secondo quanto riferito su X dall'insider Damiano Coccia, il Milan avrebbe riallacciato i contatti con la Roma per Matias Soulé. L'esterno argentino resta tra i giocatori che i giallorossi potrebbero sacrificare dopo l'acquisto di Mora, con la società intenzionata a realizzare almeno una cessione per rientrare parzialmente dagli investimenti effettuati e alleggerire il monte ingaggi. La trattativa potrebbe accendersi attorno a una valutazione di circa 30 milioni di euro.