Lo Steadfast FC, società calcistica del Ghana impegnata nella prestigiosa Division One League, ha scelto Monteleone di Spoleto come sede per il proprio ritiro precampionato. Questa è la prima volta in Italia per il club ghanese, che si prepara a vivere un'esperienza significativa nel cuore dell'Umbria. A partire dal 14 agosto, giocatori e staff tecnico saranno ospitati nel suggestivo borgo umbro, dove svolgeranno l'intera preparazione atletica e tattica, avvalendosi delle moderne strutture sportive comunali. Il ritiro si protrarrà per l'intero mese di agosto, offrendo al team un periodo di intensa concentrazione e allenamento.

Monteleone di Spoleto: la scelta strategica per la preparazione atletica

La decisione di ospitare il ritiro a Monteleone di Spoleto è stata dettata da una serie di fattori strategici. Il Comune ha evidenziato le peculiari caratteristiche territoriali del borgo, la sua intrinseca tranquillità, l'alta qualità dell'accoglienza offerta e le condizioni ideali per la preparazione sportiva. Situato a circa mille metri di altitudine, Monteleone è riconosciuto come una stazione climatica, un elemento fondamentale per un ritiro precampionato che mira a ottimizzare la condizione fisica degli atleti. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente in una conferenza stampa, alla presenza della sindaca Marisa Angelini e dell'allenatore dello Steadfast FC, l'italiano Roberto Landi, un tecnico con una vasta e riconosciuta esperienza internazionale.

Landi ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che “portare una squadra ghanese in un piccolo borgo dell’Umbria significa creare un ponte attraverso lo sport”. Ha evidenziato come questa opportunità permetta ai giovani atleti di lavorare in condizioni ottimali, garantendo al contempo un'esperienza umana e culturale di grande valore. Anche la sindaca Angelini ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo orgogliosi di accogliere una società proveniente dal Ghana. Per un piccolo comune come il nostro, ospitare una squadra internazionale è un'opportunità importante. Vogliamo che questi giorni siano un momento di sport, di conoscenza reciproca e di promozione del nostro splendido territorio”.

Lo Steadfast FC: ambizioni e successi recenti

Lo Steadfast FC arriva a questo ritiro forte dei suoi recenti successi. La squadra ha infatti conquistato la promozione nella Division One League del Ghana, al termine di una stagione trionfale che l'ha vista vincitrice del campionato. Questo importante traguardo è stato celebrato con la consegna di un prestigioso trofeo, trenta medaglie d'oro e un premio in denaro di 10.000 cedi ghanesi. La società è presieduta e di proprietà di Haruna Iddrisu, figura di spicco e attuale ministro dell'Istruzione del Ghana. Il club pone una forte enfasi sulla crescita e lo sviluppo dei propri giovani calciatori, considerando il periodo di permanenza in Italia come una rilevante esperienza formativa e sportiva, capace di arricchire il percorso professionale e personale degli atleti.

Per il Comune di Monteleone di Spoleto, l'accoglienza dello Steadfast FC rappresenta un'occasione unica per tessere nuove relazioni e rafforzare i legami tra il Ghana e l'Umbria. L'iniziativa si configura come un'opportunità per unire in modo sinergico sport, valorizzazione del territorio, ospitalità di qualità e scambio culturale, promuovendo un'immagine dinamica e accogliente del borgo umbro a livello internazionale.