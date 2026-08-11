La stagione calcistica continentale si apre con la Supercoppa Europea, che vedrà il Paris Saint-Germain affrontare l'Aston Villa alla Red Bull Arena di Salisburgo. Il PSG, reduce dalla vittoria in Champions League, si scontra con l'Aston Villa, trionfatore in Europa League, in un match che promette grande spettacolo e numerosi gol. I parigini puntano a conquistare il loro secondo trofeo consecutivo, dopo il successo ai rigori contro il Tottenham nel 2025. Dall'altra parte, la formazione inglese, guidata da Unai Emery, cerca di sfatare un vero e proprio tabù legato alle finali di Supercoppa.

Infatti, Unai Emery ha un precedente sfortunato in questa competizione, avendo perso tutte e tre le finali disputate in carriera: due volte alla guida del Siviglia (sconfitto da Real Madrid e Barcellona nel 2014 e 2015) e una con il Villarreal (battuto dal Chelsea). Nonostante questo, la squadra di Luis Enrique è nettamente favorita per la vittoria. Le quote scommesse indicano il successo del PSG nei 90 minuti a 1,75, mentre la vittoria dell'Aston Villa è quotata a 4,50 e il pareggio a 3,75. Il predominio parigino si riflette anche nelle quote per l'alzata della Coppa, con il PSG a 1,40 contro il 3,00 dell'Aston Villa.

Protagonisti attesi e previsioni sui gol

La partita si preannuncia ricca di reti, come già dimostrato nei quarti di finale della scorsa Champions League, dove le due squadre hanno segnato complessivamente nove gol.

È alta la probabilità che entrambe le formazioni vadano a segno, con la quota 'Gol' a 1,72 e l'Over 2,50 a 1,80. Per il PSG, Luis Enrique, considerando la condizione non ottimale di molti giocatori rientrati dal Mondiale, si affida in attacco a Khvicha Kvaratskhelia. Nominato miglior giocatore della scorsa Champions League con dieci gol e sei assist in sedici partite, una sua rete è quotata a 2,75. Da tenere d'occhio anche Nuno Mendes, difensore che ha contribuito a tre gol nei quarti di finale proprio contro l'Aston Villa; una sua rete o assist è quotata a 3,25.

Sul fronte dell'Aston Villa, Unai Emery punta sull'attaccante Ollie Watkins, il cui gol è quotato a 3,75, con l'alternativa Tammy Abraham a 4,00.

Tra i nuovi acquisti degli inglesi, spicca il talento di Alejandro Garnacho, il cui assist nel corso del match è quotato a 6,00.

Il debutto storico dell'arbitro Omar Artan

Un elemento di grande interesse per questa finale è la direzione di gara affidata a Omar Artan, che diventerà il primo arbitro africano a dirigere una finale di Supercoppa Europea. Artan, che ha già arbitrato la finale della Champions League africana nel 2025, è stato scelto dall'UEFA dopo essere stato escluso dal Mondiale a causa di decisioni delle autorità statunitensi. L'arbitro ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità, dichiarando: "Molte persone hanno avuto compassione per me, perché quando qualcuno ha lavorato per molti anni e dovrebbe fare qualcosa, e poi non può farlo, è molto difficile.

Apprezzo davvero il supporto che ho ricevuto in tutto il mondo. Sono molto grato". Ha inoltre sottolineato l'impegno nella preparazione: "Lo standard in Europa è fantastico e il calcio che giocano è molto, molto buono".

La presenza di Omar Artan aggiunge un ulteriore livello di fascino a una sfida già ricca di spunti tecnici e statistici, con il Paris Saint-Germain che ambisce a diventare la seconda squadra, dopo il Real Madrid, a confermarsi vincitrice della Supercoppa Europea.