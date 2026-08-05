Il Trabzonspor si prepara ad accogliere Mohamed Salah. L'attaccante egiziano è pronto a vestire la maglia del club turco, che ha annunciato di aver superato la concorrenza del Besiktas per assicurarsi il fuoriclasse.

L'approdo di Salah è imminente. Il calciatore è atteso domani, alle ore 12:00, presso l'Aeroporto Ataturk di Istanbul. Il club ha specificato che, dopo l'arrivo nella capitale, il campione dovrebbe raggiungere Trebisonda in serata, completando il trasferimento.

L'annuncio ufficiale, diffuso tramite l'account X della società, ha dettagliato l'arrivo: Mohamed Salah sarà presente domani, alle ore 12, all'Aeroporto Ataturk di Istanbul, per poi raggiungere Trebisonda in serata.

La comunicazione ha generato eccitazione tra i sostenitori, che vedono in Salah il potenziale protagonista.

Accordo e trattative

L'ufficializzazione dell'avvio delle trattative da parte del Trabzonspor ha preceduto l'annuncio dell'accordo definitivo, frutto di un'azione rapida e decisa sul mercato. La dirigenza turca ha dimostrato determinazione per assicurarsi le prestazioni di Salah, superando la concorrenza di altri importanti club turchi. L'ingaggio di Mohamed Salah rappresenta un colpo di mercato strategico per rafforzare la rosa e le ambizioni del club.

Dettagli economici

I dettagli economici confermano l'entità dell'investimento del Trabzonspor. Mohamed Salah ha siglato un accordo biennale.

Le condizioni contrattuali prevedono un ingaggio annuale di 17 milioni di euro, a cui si aggiunge un bonus di 5 milioni di euro. Un ulteriore elemento è la percentuale del 20% sulle vendite delle maglie destinata all'attaccante. Questi fattori economici sottolineano l'importanza strategica e l'ambizione del club turco nell'assicurarsi le prestazioni di uno dei più prolifici.