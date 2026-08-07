Il mercato delle big di Serie A continua a regalare nuovi scenari, con Inter, Roma e Juventus alle prese con trattative che potrebbero protrarsi fino alle battute finali. Dall'Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni sull'interesse di Manchester United e Arsenal per Pio Esposito, mentre la Roma avrebbe inserito Rowe nella lista delle alternative per l'attacco. In casa Juventus, invece, non sarebbe tramontata la pista che porta ad Anatolij Trubin, operazione che potrebbe slittare fino alla parte finale del mercato.

Pio Esposito, la Premier League osserva: l'Inter fissa il prezzo

Il nome di Pio Esposito continuerebbe a essere particolarmente apprezzato in Premier League. La combinazione tra una struttura fisica imponente e una discreta tecnica di base avrebbe attirato da tempo l'attenzione di Manchester United e Arsenal, due club che continuerebbero a monitorare con interesse la crescita del giovane attaccante dell'Inter.

Non è quindi un caso che il profilo del classe 2005 torni a essere discusso dai media britannici. L'interesse inglese potrebbe spingere l'Inter a valutare anche l'ipotesi di una cessione, seppur dolorosa. La società nerazzurra, però, non avrebbe alcuna intenzione di concedere sconti: secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Esposito sarebbe valutato ben 73 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro al cambio.

Una cifra che trasformerebbe il giovane attaccante in una delle più grandi plusvalenze dell'estate e anche della storia del club nerazzurro.

Roma, idea Rowe: Juventus non molla Trubin

Molto più contenuta sarebbe invece la cifra necessaria alla Roma per provare a convincere il Bologna a lasciar partire Rowe. L'esterno inglese, già accostato in passato ai giallorossi, sarebbe infatti rientrato nella nuova lista di nomi stilata dal direttore sportivo D'Amico. La società capitolina sarebbe stata costretta a rivedere le proprie strategie dopo aver mancato praticamente tutti gli obiettivi principali individuati a inizio mercato. Rowe potrebbe quindi rappresentare una delle alternative sulle quali puntare per rinforzare il reparto offensivo, con una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Infine, la Juventus non avrebbe abbandonato la pista Anatolij Trubin. Secondo quanto riferito su X dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, il portiere ucraino del Benfica continuerebbe a essere un obiettivo concreto dei bianconeri. La trattativa potrebbe però procrastinarsi fino ad agosto inoltrato, con la possibilità che l'eventuale accordo venga raggiunto soltanto negli ultimissimi giorni della sessione estiva.