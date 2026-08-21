L'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) ha annunciato un appuntamento di grande rilevanza dedicato al futuro del calcio giovanile italiano. L'evento si terrà l'11 settembre a Viareggio, presso il Principino Centro Congressi, con l'obiettivo primario di promuovere un'azione sinergica e concreta per il rilancio dell'intero settore. Questa iniziativa, che si inserisce nel solco delle celebrazioni per gli ottant'anni dalla fondazione dell'Ussi, mira a superare le difficoltà che troppo spesso ostacolano il percorso dei giovani calciatori verso la massima serie.

Viareggio, per la sua storia e la sua specifica tradizione, è considerata la base ideale per avviare un confronto costruttivo e operativo. L'Ussi sottolinea con forza la necessità di passare dalle parole ai fatti, lavorando insieme per un'azione efficace, dotata di spessore morale e tecnico. "Dare futuro alla realtà. Tradurre in eccellenza il bello che c’è nel calcio giovanile, in particolare italiano. Le nazionali giovanili mietono successi, sono competitive ma per tanti ragazzi le porte della massima serie perfino negli stessi club di appartenenza sono troppo spesso sbarrate", si legge in una nota diffusa dall'associazione.

Una nuova Carta di Viareggio per il calcio baby

L'appuntamento dell'11 settembre sarà anche l'occasione per la nascita di una seconda Carta di Viareggio, a quasi un secolo dalla storica del 2 agosto 1926 che segnò il primo atto dell'organizzazione federale del pallone.

Un comitato di esperti, in rappresentanza delle migliaia di amici della Viareggio Cup, si propone di restituire all'Italia e al mondo la vetrina del calcio giovanile. L'obiettivo dichiarato è quello di partire da qui per costruire un calcio italiano forte, autorevole e vincente, in grado di offrire reali opportunità ai giovani talenti.

Il dibattito sul calcio giovanile e le prospettive internazionali

Il legame indissolubile tra la città di Viareggio e il calcio giovanile è stato recentemente rinnovato con un evento di alto profilo istituzionale e tecnico. Tra i protagonisti, Giancarlo Antognoni, attuale capo delegazione dell'Under 21, e Manuel Pasqual, commissario tecnico dell'Under 16 azzurra, hanno portato la loro preziosa testimonianza.

Il dibattito ha coinvolto figure di spicco della FIGC, del Comune di Viareggio e della Viareggio Cup, oltre a esperti internazionali come Joe Cerrato e Joseph Luperto della Uyss New York, che hanno esplorato lo sviluppo del soccer negli USA. L'informazione sportiva, rappresentata da volti noti del giornalismo italiano come Alberto Rimedio e Sara Meini, ha evidenziato il ruolo fondamentale dei media nel plasmare il racconto delle nuove generazioni di atleti.

Questi appuntamenti confermano la volontà di rendere Viareggio un punto di riferimento strategico per il calcio giovanile, promuovendo un confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, tecnici, ex calciatori e operatori del settore, con uno sguardo attento sia al panorama nazionale che internazionale.