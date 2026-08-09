Il calciomercato estivo si accende con importanti movimenti e trattative. Al centro dell'attenzione, il futuro di Dusan Vlahović, che ha aperto a un possibile trasferimento al Besiktas. Parallelamente, la Roma sta attivamente valutando l'ingaggio di Rodrigo Mora, giovane talento del Porto, per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Vlahović: la Turchia sullo sfondo e le attese europee

Il centravanti serbo Dusan Vlahović ha ricevuto un'offerta significativa dal club turco Besiktas. La proposta prevedrebbe un contratto che supererebbe gli 8 milioni di euro annui, una cifra di rilievo nel panorama calcistico attuale.

Nonostante l'importanza dell'offerta, Vlahović ha deciso di mantenere la proposta in stand-by, preferendo attendere e valutare con attenzione eventuali altre opportunità che potrebbero giungere da altri prestigiosi club europei. La sua decisione sottolinea una chiara volontà di ponderare ogni opzione prima di definire il suo prossimo passo professionale, mantenendo aperte tutte le strade.

La Roma all'assalto per Rodrigo Mora: i dettagli dell'offerta

Nel frattempo, la Roma ha focalizzato le sue attenzioni su Rodrigo Mora, promettente trequartista del Porto. Il club giallorosso ha già avviato i contatti con la società portoghese per definire i termini di un possibile trasferimento. La proposta formulata dalla Roma prevede un prestito oneroso di circa 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro.

Il Porto, pur partendo da una clausola rescissoria di 70 milioni di euro per il suo giovane gioiello, si è mostrato disponibile a intavolare una trattativa, indicando una potenziale apertura a negoziare anche al di sotto di tale cifra. Questo scenario rende l'operazione concretamente fattibile per il club capitolino.

Rodrigo Mora: un talento nel mirino dei giallorossi

La Roma sembra trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri club interessati al giocatore, come il Galatasaray, e punta a concludere l'operazione in tempi brevi. Rodrigo Mora è unanimemente considerato un talento emergente nel panorama calcistico europeo. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un elemento versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di trequartista centrale che quello di esterno sinistro.

È apprezzato per la sua buona tecnica individuale e per la sua eccellente visione di gioco, qualità che lo rendono un potenziale rinforzo strategico per le ambizioni della Roma. La sua giovane età e le sue prospettive di crescita lo rendono un investimento interessante per il futuro del club.