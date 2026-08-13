Dusan Vlahovic ha ufficialmente concluso la sua esperienza con la Juventus, annunciando il suo trasferimento al Besiktas. L'attaccante serbo ha condiviso le sue emozioni e i suoi ringraziamenti attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, evidenziando la difficoltà nel trovare le parole adatte per un momento così significativo. "Ci sono momenti in cui trovare le parole giuste è difficile. E questo è uno di quelli", ha scritto Vlahovic. "Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, tanta voglia di dimostrare chi ero e l’orgoglio di indossare una maglia che porta con sé una storia incredibile.

Il mio percorso con la Juventus si conclude. Sono stati anni intensi. Anni di vittorie, di gol, di gioie immense, ma anche di momenti difficili. Ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ogni volta che sono entrato in campo. Perché indossare questa maglia significa portare sulle spalle la storia del calcio italiano e di questo ne sarò sempre grato."

Nel suo commiato, Vlahovic ha espresso la sua gratitudine alla Juventus, alla città di Torino, ai tifosi e a tutti i collaboratori che lo hanno supportato durante il suo percorso. L'attaccante ha ribadito l'importanza dell'esperienza vissuta e il profondo legame con la maglia bianconera, sottolineando come ogni partita sia stata affrontata con il massimo impegno e un profondo rispetto per la gloriosa storia del club.

L'annuncio del suo approdo al Besiktas segna la chiusura di un capitolo significativo nella carriera del calciatore serbo, che si prepara ora a una nuova avventura nel campionato turco.

Il trasferimento al Besiktas

Il passaggio di Dusan Vlahovic al Besiktas si configura come una delle operazioni più rilevanti di questa sessione di mercato. Il club turco ha formalizzato l'ingaggio dell'attaccante, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 2029. Vlahovic arriva a parametro zero dopo la naturale scadenza del suo accordo con la Juventus, rappresentando una svolta importante sia per la sua carriera sia per il Besiktas, che punta su di lui per rafforzare in modo significativo il reparto offensivo.

L'attaccante serbo ha scelto di abbracciare questa nuova sfida dopo essere stato al centro di numerose voci di mercato che lo vedevano accostato anche ad altri prestigiosi club europei.

La scelta di Vlahovic e le dinamiche di mercato

La decisione di Dusan Vlahovic di trasferirsi al Besiktas ha catalizzato l'attenzione di molti osservatori, soprattutto considerando l'interesse manifestato da importanti realtà calcistiche europee. Dalla conclusione del suo legame contrattuale con la Juventus, il calciatore serbo era stato oggetto di desiderio da parte di squadre di primo piano come l'Atlético Madrid e il Barcellona. Tuttavia, la sua scelta finale è ricaduta sul club turco, che ha presentato un'offerta particolarmente vantaggiosa.

Vlahovic ha siglato un accordo che lo legherà al Besiktas fino al 2029, con un ingaggio che, inclusi bonus legati agli obiettivi, potrebbe raggiungere i dieci milioni di euro nella sua prima stagione. Con questo acquisto di alto profilo, il Besiktas ribadisce la sua ferma volontà di potenziare la rosa e competere ai massimi livelli nella prossima stagione.