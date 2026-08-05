La Federcalcio cilena (Anfp) ha concesso una storica deroga al portiere capoverdiano Vozinha, permettendogli di scendere in campo con la maglia del Colo Colo esibendo il suo celebre soprannome. Questa decisione risolve una questione che aveva tenuto banco, dato che il regolamento della Liga de Primera División cilena impone l'uso del nome anagrafico, Josimar Jose Evora Dias, vietando appellativi o nomignoli sulle divise ufficiali.

Il quarantenne, la cui fama è cresciuta esponenzialmente grazie alle sue straordinarie prestazioni ai recenti Mondiali, aveva firmato un contratto di sei mesi con la squadra cilena.

Il club Colo Colo, consapevole dell'importanza del nome Vozinha non solo per l'identità del calciatore ma anche per la sua riconoscibilità globale, ha prontamente richiesto una deroga. La federazione ha accolto la domanda, consentendo al portiere di continuare a utilizzare il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera. "È il nome che ho usato per tutta la vita", ha dichiarato Vozinha in conferenza stampa. "A Capo Verde ha un grande significato e una ricca storia, e ora anche a livello globale. Se mia nonna fosse ancora viva, credo che ne sarebbe orgogliosa".

Un'eccezione con forte impatto mediatico e commerciale

La decisione della federazione cilena rappresenta un'eccezione significativa rispetto alle rigide regole del campionato, che prevedono normalmente sanzioni economiche e disciplinari per chi non rispetta l'obbligo di utilizzare il cognome reale sulle maglie.

Il caso di Vozinha ha attirato un'ampia attenzione per il suo forte impatto mediatico: il portiere, dopo i Mondiali, ha visto la propria popolarità crescere in modo esponenziale, trasformandosi in un simbolo non solo sportivo ma anche culturale.

Il Colo Colo ha evidenziato come la possibilità di utilizzare il soprannome sia cruciale anche per il merchandising, data la notevole richiesta di maglie personalizzate da parte dei tifosi. La deroga ottenuta permette così di valorizzare sia l'identità personale dell'atleta sia le strategie commerciali della società, riconoscendo il valore intrinseco del brand 'Vozinha'.

Il dibattito sulle regole e la crescita sui social media

La questione della deroga era stata oggetto di un intenso dibattito all'interno della Federcalcio cilena, culminato in una riunione straordinaria per valutare la richiesta del club.

Il regolamento della Liga de Primera División, che impone l'uso esclusivo dei cognomi reali, prevede infatti sanzioni fino a 800 dollari per partita in caso di violazione. Il caso di Vozinha ha quindi sollevato una discussione più ampia sull'importanza dei soprannomi nel calcio moderno e sul loro potenziale commerciale. A testimonianza di questo, il portiere ha registrato una crescita impressionante dei suoi follower sui social media, passando da 50.000 a quasi 30 milioni in poco più di un mese, un segnale di un impatto mediatico senza precedenti per il campionato cileno.