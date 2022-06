Negli ultimi mesi, alla Juventus è stato accostato con forza il nome di Angel Di Maria. El Fideo lascerà a fine giugno il Paris Saint Germain a zero parametro. Per la Juventus arrivare a Di Maria potrebbe essere una buona occasione di mercato. L'argentino, però, starebbe dettando delle condizioni abbastanza rigide. Per questo motivo la Juve ha deciso di valutare anche alcune alternative. Ma stando a quanto afferma Sportitalia, i bianconeri non abbandonare ancora la pista che porta all'argentino poiché l' sarebbe esterno classe '88 una precisa richiesta di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese vorrebbe un giocatore con le sue caratteristiche e per questo motivo la Juventus starebbe continuando ad aspettare Di Maria.

Attenzione a Zaniolo

In attesa che Angel Di Maria sciolga le sue riserve, la Juventus ovviamente monitora anche altre piste. I nomi al vaglio sono quelli di Domenico Berardi e Filip Kostic. Ma attenzione anche al nome di Nicolò Zaniolo. Infatti, il giocatore classe 99 è da sempre un pallino del mercato bianconero perciò bisogna monitorare anche questa ipotesi. Zaniolo va in scadenza di contratto con la Roma nel 2024 e per il momento non si parlerebbe di rinnovo. Dunque, i bianconeri sono al lavoro per Di Maria ma con alternativa da poter prendere in caso di fumata nera.

Di Maria vorrebbe un solo anno di contratto

La Juventus, in queste settimane, ha avuto diversi contatti per poter portare Angel Di Maria a Torino. Le parti, però, non hanno ancora trovato un accordo. Infatti, il nodo riguarda principalmente la durata del contratto. La Juventus vorrebbe sottoscrivere una biennale per poter usufruire degli sgravi fiscali del decreto crescita.

Mentre Angel Di Maria vorrebbe un solo anno di contratto per poter tornare in Argentina nell'estate 2023. Questo è il nodo principale tra le parti e per ora non sarebbe stata trovata una soluzione.

La Juventus avrebbe anche pensato di offrire un contratto di poco meno di un anno e mezzo con una facile via d'uscita. Questo consentirebbe al giocatore di tornare prima in Argentina e al club di Agnelli di poter usufruire degli sgravi fiscali.

Al momento, però, non ci sarebbe nessun novità. Di Maria non avrebbe ancora dato una risposta definitiva e la Juventus resterebbe in attesa. Infatti, la società bianconera starebbe rispettando le tempistiche imposte dal giocatore.

Non resta che attendere gli eventuali sviluppi e se arriverà un'intesa oppure se la Juventus dovrà virare su altri obiettivi. In caso di fumata nera chiaramente i bianconeri dovranno cercare un giocatore che possa accontentare Allegri e a differenza di Di Maria bisognerà fare uno sforzo economico più elevato poiché bisognerà pagare il cartellino.