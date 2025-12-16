In Italia, il sistema dei controlli sulle caldaie a gas potrebbe essere riscritto da zero a partire dal 2026. Una bozza di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica apre infatti alla cancellazione delle ispezioni fisiche nelle abitazioni, sostituite da verifiche esclusivamente da remoto basate su controlli amministrativi e documentali. Si tratta di una proposta ancora in fase preliminare. Il testo ha già acceso il confronto tra istituzioni del settore, perché inciderebbe su milioni di famiglie e su uno degli aspetti più delicati della sicurezza domestica.

Nuovo decreto caldaie: cosa cambierebbe rispetto alle regole attuali

La riforma è pensata per superare il precedente Dpr 74/2013, che oggi definisce le regole di manutenzione e controlli degli impianti termici. Nel caso in cui la modifica venisse approvata, per milioni di caldaie a gas installate in Italia, perlopiù di potenza inferiore ai 70 kW, verrebbero eliminate le ispezioni in presenza, lasciando spazio solo a controlli a distanza attraverso i catasti degli impianti termici. Inoltre, il testo ogni quattro anni, definirebbe uno standard nazionale di un controllo di efficienza energetica, consentendo così alle Regioni di introdurre verifiche più frequenti solo in casi davvero motivati.

L'obiettivo del Governo: meno costi e meno burocrazia

La direzione della proposta è chiara: semplificare e alleggerire il peso economico sui cittadini. Le ispezioni periodiche sono spesso percepite come un obbligo praticamente inutile, soprattutto quando l’impianto non presenta evidenti anomalie. Eliminare i controlli in presenza potrebbe tradursi in un risparmio diretto per milioni di utenti, oltre a una riduzione delle procedure amministrative. Nelle intenzioni, un sistema digitale efficiente permetterebbe di concentrare le verifiche sugli impianti realmente a rischio, ottimizzando l’uso delle risorse pubbliche.

Le criticità: controlli da remoto e disuguaglianze territoriali

Oltre ai benefici, emergono anche criticità strutturali che porterebbero questo cambiamento.

Una delle quali riguarda l’affidabilità dei controlli digitali in un Paese caratterizzato da forti differenze regionali. Ad oggi i catasti degli impianti termici non funzionano in modo omogeneo e spesso non sono interoperabili tra loro. Stando a quanto riporta l’Unione Artigiani di Milano e Monza Brianza, delegare la sicurezza di abitazioni o uffici a questo tipo di controlli, significa disporre di un’infrastruttura informatica che attualmente non esiste. Senza un sistema unificato e affidabile, il rischio è quello di verifiche puramente formali che non sono in grado di individuare situazioni pericolose.

Caldaie vecchie e rischio sicurezza

Il quadro si complica ulteriormente se si guarda all’età degli impianti.

La maggior parte della caldaie a gas, hanno più di 15 anni: apparecchi spesso meno efficienti, più inquinanti e chiaramente più rischiosi, che richiederebbero controlli ravvicinati e accurati. Alcune delle Regioni italiane, come la Lombardia, hanno costruito nel tempo sistemi di vigilanza avanzati. Qui, ogni anno viene analizzato il 5% degli impianti, alternando controlli di efficienza e interventi di pulizia, con benefici misurabili su consumi, emissioni e sicurezza.

Impatti ambientali e sanitari sotto osservazione

Oltre ai dati tecnici, le preoccupazioni si estendono anche ai possibili incidenti legati al gas per uso civile evidenziando una questione di sicurezza pubblica. In questo contesto, la possibile abolizione delle ispezioni in presenza solleva interrogativi su come garantire davvero la tutela delle persone e dell’ambiente. Il confronto ora è aperto e il testo del decreto potrebbe ancora cambiare, ma una cosa è certa: il futuro dei controlli sulle caldaie a gas è entrato in una fase decisiva.