Ventitreesima di Serie A: l’Inter consolida la vetta con 55 punti dopo 23 gare e manda un segnale nella corsa scudetto. In Cremonese Inter 0-2 la firma è doppia, ma il filo che lega tutto è uno: Zielinski in versione totale, regista e incursore nello stesso pomeriggio.

Doppio colpo nel primo tempo, poi controllo

Il match si incanala presto. L’Inter entra con ordine, palleggia senza fretta e costringe la Cremonese a rinculare. Al 16’ Lautaro punisce la prima disattenzione utile: movimento secco, area attaccata con cattiveria, vantaggio importante.

La Cremonese prova ad alzarsi, ma la difesa va in apnea quando l’Inter accelera tra le linee. Al 31’ arriva il raddoppio: Zielinski si inserisce, sceglie il tempo giusto e chiude l’azione con freddezza. Il vantaggio dell'Inter è già lì, in mezz’ora.

Nella ripresa la partita cambia faccia: meno strappi, più gestione. La Cremonese prova a prendere campo con coraggio, ma l’Inter abbassa i ritmi e difende con il possesso, senza concedere il fianco. È la classica gara “da capolista”: colpisci, poi amministri.

L’aspetto più interessante del match è la sensazione di controllo: l’Inter non ha avuto bisogno di alzare il volume per tenere in mano la gara. Nella cura Chivu la squadra sceglie quando forzare e quando “congelare” il match, lasciando che il pallone faccia il lavoro sporco.

E in questo equilibrio, Zielinski diventa la maniglia a cui aggrapparsi.

Zielinski leader tecnico dell'Inter: palla, tempi e coraggio

La notizia più grossa, però, non è solo il goal. È la centralità. In questa cura Chivu, Zielinski Inter non è più una mezzala di passaggio: è il riferimento che detta i tempi, sceglie le altezze e dà un senso alle uscite dal pressing. Quando riceve fronte alla porta, non si limita al compitino: gira il gioco, attira un uomo e libera un compagno. Quando riceve spalle alla porta, si appoggia corto e poi si muove di nuovo, come se avesse un secondo pallone in testa.

Così nasce la sua leadership: non urlata, ma tecnica. Il leader tecnico dell' Inter è quello che si prende la responsabilità della giocata “giusta” nei minuti caldi, quando l’avversario prova a rientrare.

E a Cremona si è visto: non solo inserimenti, ma anche pause, scelte pulite, gestione del ritmo. Zielinski ha giocato da snodo: se la palla passava da lui, l’Inter respirava.

La cura Chivu senza Calhanoglu: centrocampo più mobile

L’assenza di Calhanoglu ha spinto l’Inter a un centrocampo più mobile, meno dipendente da un unico metronomo. Nel 3-5-2, la costruzione è stata spesso “a staffetta”: un interno che viene sotto, l’altro che accompagna, con Zielinski a scegliere quando abbassarsi e quando fiondarsi tra i centrali. La Cremonese ha provato a sporcare le prime uscite, ma l’Inter ha trovato linee semplici e una verticalità ragionata.

È qui che la cura Chivu appare più chiara: non serve dominare con mille tocchi, basta comandare i momenti.

E quando l’Inter doveva congelare, Zielinski si è messo al volante. Il leader tecnico dell' Inter non è stato solo il miglioratore delle azioni: è stato il regolatore del match.

Cosa cambia al rientro di Calhanoglu

La domanda inevitabile è una: con Calhanoglu cosa succede? Se la cura Chivu ha acceso Zielinski, il rientro del turco non deve spegnere nulla. Gli scenari credibili sono due. Il primo: competizione interna e rotazioni, con Zielinski pronto a restare titolare quando serve più gamba e più inserimento. Il secondo: convivenza, con due registi “a turno” nella stessa partita, uno che imposta e l’altro che rompe la linea quando si apre lo spazio.

In entrambi i casi, il punto resta identico: a Cremona, Zielinski ha segnato e soprattutto ha governato. Per l’Inter è una risorsa in più. Per gli avversari, un problema nuovo.