Una svolta significativa per il mercato immobiliare italiano è stata introdotta dal Consiglio dei Ministri con l'approvazione di una bozza del DDL Sgomberi. Al centro della riforma, un nuovo strumento giuridico: l’ingiunzione di rilascio per finita locazione, pensata per garantire una più rapida liberazione degli immobili i cui contratti di locazione sono giunti o stanno per giungere a scadenza.

Questa innovazione, che modifica il Codice di Procedura Civile, si propone di sostituire la precedente e spesso più lenta procedura di convalida di licenza per finita locazione.

Il proprietario o concedente avrà ora la facoltà di richiedere al giudice competente l’ingiunzione prima della scadenza del contratto, a condizione che siano rispettati i termini di preavviso legali, contrattuali o gli usi locali. L’aspetto cruciale è che l’ingiunzione diventerà operativa "senza dilazione" e con effetto immediato dalla data di scadenza del contratto.

Come funziona la nuova ingiunzione di rilascio

Il nuovo procedimento si distingue per la sua natura preventiva ed esecutiva immediata. Il locatore può agire d'anticipo, presentando la richiesta al giudice prima che il contratto giunga al termine, purché siano rispettati i termini di preavviso. L'ingiunzione, una volta emessa, sarà efficace dal giorno esatto della scadenza contrattuale, eliminando i rinvii tipici delle procedure attuali.

L'obiettivo primario di questa misura è duplice: da un lato, snellire il carico di lavoro dei tribunali, riducendo i tempi della giustizia; dall'altro, offrire una maggiore certezza del diritto ai proprietari. Questo dovrebbe incentivare a rimettere sul mercato gli immobili sfitti, diminuendo il rischio di occupazioni che si protraggono oltre i termini pattuiti.

Ampio raggio d'azione: non solo locazioni abitative

La portata dell'ingiunzione di rilascio è estesa e non si limita ai soli contratti di locazione ad uso abitativo. La normativa sarà applicabile anche a una vasta gamma di rapporti contrattuali legati all'utilizzo di beni immobili, tra cui:

Contratti di comodato di beni immobili;

Contratti di affitto di azienda;

Contratti agrari, come affitto a coltivatore diretto, mezzadria e colonia.

Perché questa riforma è cruciale per il mercato immobiliare

Questa riforma si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una persistente emergenza abitativa e dalla necessità di rafforzare la tutela della proprietà privata.

Attualmente, in Italia, i tempi medi per uno sfratto per finita locazione possono protrarsi per oltre 12-18 mesi.

Con l'introduzione di questo procedimento accelerato, il Governo mira a equiparare i tempi italiani a quelli dei principali paesi europei. L'intento è anche quello di scoraggiare la resistenza passiva da parte di inquilini o occupanti che non intendono liberare l'immobile alla scadenza del contratto, contribuendo così a una maggiore fluidità e trasparenza nel settore immobiliare.