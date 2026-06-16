L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) ha annunciato che il Piano Casa consentirà di garantire abitazioni accessibili a un ulteriore 20% di famiglie italiane rispetto alla situazione attuale. Questa dichiarazione, rilasciata il 16 giugno 2026, sottolinea il potenziale impatto significativo della misura sull'accessibilità abitativa nel Paese.

L'Ance ha evidenziato che il Piano Casa si configura come una concreta opportunità per ampliare l'offerta di alloggi a prezzi sostenibili, rispondendo così in modo più efficace alle esigenze di una fascia più ampia della popolazione.

L'associazione ha sottolineato come questa iniziativa possa contribuire in maniera determinante a ridurre il disagio abitativo, facilitando l'accesso a una casa dignitosa per un numero maggiore di famiglie.

Obiettivi e benefici del Piano Casa

Nel dettaglio, l'Ance ha specificato che il Piano Casa prevede una serie di interventi mirati non solo ad aumentare il numero di abitazioni disponibili sul mercato, ma anche a migliorarne complessivamente la qualità. L'obiettivo primario è duplice: rendere le case più accessibili economicamente e, contemporaneamente, elevare gli standard qualitativi degli immobili offerti. Si stima che, grazie a queste nuove opportunità, un ulteriore 20% di famiglie potrà beneficiare direttamente di soluzioni abitative più adeguate alle proprie necessità.

Il Piano Casa è stato presentato come una risposta strategica e concreta alla crescente domanda di alloggi a prezzi contenuti. L'Ance ha ribadito con forza l'importanza cruciale di adottare politiche strutturali a lungo termine e di realizzare investimenti significativi nel settore edilizio, considerandoli essenziali per sostenere la crescita economica e per soddisfare in modo duraturo le esigenze abitative delle famiglie italiane.

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance): profilo e missione

L'Ance è l'associazione di categoria che, dal 1946, rappresenta le imprese di costruzione operanti su tutto il territorio italiano. La sua missione principale consiste nel promuovere attivamente lo sviluppo del settore edilizio e nel tutelare gli interessi delle aziende associate, intervenendo su questioni fondamentali quali la regolamentazione del mercato, la sicurezza nei cantieri e le politiche abitative nazionali.

Con una base associativa che supera le 20.000 imprese edili, l'Ance offre un supporto completo che spazia dall'assistenza tecnica a quella normativa e formativa. L'associazione svolge un ruolo di primo piano nel dialogo costante con le istituzioni e partecipa attivamente all'elaborazione di proposte concrete volte a migliorare l'accessibilità e la qualità dell'abitare in Italia, contribuendo così al benessere sociale ed economico del Paese.