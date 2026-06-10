Il mercato immobiliare di Napoli ha evidenziato un notevole dinamismo nel 2025, con le compravendite di abitazioni che hanno registrato un incremento del 6,93% rispetto all'anno precedente. Questo dato supera la media nazionale del 6,6%, confermando la vivacità del settore nella città partenopea. Il numero complessivo degli atti di compravendita è salito da 17.978 a 19.223.

La crescita è stata principalmente trainata dalle transazioni tra privati. Le compravendite di prima casa tra privati sono aumentate del 12,75%, raggiungendo 10.102 atti, mentre quelle di seconda casa tra privati hanno segnato un +5,36%, con un totale di 7.489 atti.

Al contrario, il segmento delle nuove costruzioni, ovvero gli acquisti da impresa, ha continuato a mostrare difficoltà: le prime case da impresa hanno registrato un calo del 22,52% (344 atti), e le seconde case da impresa sono diminuite del 12,14% (1.288 atti totali).

Giovani acquirenti e boom dei mutui

Un elemento distintivo del mercato napoletano è la forte presenza della componente giovanile: oltre il 39% degli acquirenti di prima casa ha un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Parallelamente, il settore dei mutui ha mostrato segnali di forte vivacità nel 2025, con un incremento del 21,38% nel numero di atti (9.766), superando la crescita nazionale del 18,8%. Il capitale complessivamente erogato ha raggiunto 1.685.429.576 euro, con un aumento del 33,38%, e il valore medio del finanziamento è salito a 172.581 euro (+9,89%).

Un dato particolarmente rilevante è il raddoppio delle surroghe (+101,20%), indicando una chiara tendenza dei cittadini a rinegoziare i tassi d'interesse per approfittare di condizioni più favorevoli. Si è inoltre osservato uno spostamento verso finanziamenti di importo più elevato: le fasce tra 200mila e 350mila euro hanno registrato crescite significative, tra il 46,28% e il 54,89%, mentre i mutui oltre i 500mila euro sono aumentati del 44,83%. L'unica flessione ha riguardato i prestiti fino a 50mila euro (-7,80%), suggerendo una minore rilevanza dei piccoli finanziamenti nel mercato locale.

Profilo degli acquirenti di mutui

Il numero totale di individui che hanno sottoscritto un mutuo è aumentato del 14,75%, raggiungendo 11.999 soggetti.

Sebbene gli under 35 rimangano la categoria prevalente (4.883 soggetti, +11,23%), gli incrementi percentuali più significativi si sono registrati nelle fasce d'età più mature: quella tra 66 e 75 anni (+26,54%) e quella tra 36 e 45 anni (+16,86%). La crescita ha interessato entrambi i generi, con un aumento del 13,19% per le donne e del 16,06% per gli uomini.

Napoli nel panorama nazionale

A livello nazionale, il mercato delle compravendite residenziali ha registrato una crescita del 6,6% nel 2025, con i mutui in aumento del 18,8%. Il valore complessivo delle transazioni immobiliari in Italia ha superato i 145 miliardi di euro. Anche altre grandi città come Roma, Milano e Torino hanno mostrato incrementi nelle compravendite e nei mutui, con una notevole partecipazione di giovani acquirenti. Napoli si distingue in questo scenario per una crescita superiore alla media nazionale sia nelle compravendite che nei mutui, confermando il suo particolare dinamismo nel settore immobiliare.